Les régulateurs bancaires américains approuvent l'accord entre Capital One et Discover

La Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency ont déclaré vendredi qu'ils avaient approuvé la fusion de Capital One COF.N et Discover, levant ainsi les derniers obstacles majeurs à un rapprochement entre les deux banques.

Les régulateurs ont déclaré qu'ils avaient effectué un "examen complet" de la demande des banques pour 2024, approuvant un accord qui devrait créer le plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de soldes et l'une des plus grandes banques en termes d'actifs. L'opération permettra également à Capital One de contrôler le réseau de paiement par carte de Discover.

L'approbation de l'OCC est subordonnée à la mise en place de plans d'actions correctives visant à remédier aux "causes profondes" de toute mesure d'exécution en suspens à l'encontre de Discover Bank, a déclaré l'autorité de régulation.

La Fed a indiqué dans sa déclaration qu'elle avait conclu un accord avec Discover et imposé une amende de 100 millions de dollars pour avoir surfacturé certains frais entre 2007 et 2023.

Le ministère de la justice avait précédemment conclu qu'il n'y avait pas de problèmes de concurrence suffisants pour bloquer l'opération, selon des rapports de presse.

Les cadres financiers considèrent cet accord comme un test décisif de la rapidité avec laquelle l'administration Trump approuvera les fusions dans un secteur qui est depuis longtemps mûr pour la consolidation.