Les régulateurs américains assouplissent les directives relatives aux prêts à effet de levier pour les banques

L'Office of the Comptroller of the Currency et la Federal Deposit Insurance Corporation ont annoncé vendredi qu'ils retiraient leurs directives sur les prêts à effet de levier émises il y a plus de dix ans, une décision qui a contribué à l'essor du crédit privé.

Les régulateurs ont déclaré que le cadre était devenu "trop restrictif" et qu'il avait poussé l'activité de prêt vers le secteur non bancaire.

Cette mesure devrait intensifier la concurrence entre les banques et les prêteurs privés, et potentiellement ramener davantage de prêts à effet de levier dans le système bancaire réglementé.

Les prêts à effet de levier, largement utilisés pour financer les fusions et autres opérations d'entreprise, restent une source essentielle de capitaux pour les emprunteurs très endettés.

L'annonce marque une nouvelle victoire réglementaire pour les banques sous l'administration Trump, qui a interrompu les projets de durcissement des exigences en matière de fonds propres et favorisé un environnement plus amical pour les banques.

La directive sur les prêts à effet de levier a été introduite en 2013 par l'OCC, la Réserve fédérale et la FDIC pour limiter les prêts les plus risqués accordés par les banques.

Les régulateurs ont déclaré que les règles de 2013 empêchaient les banques d'utiliser leurs pratiques normales de gestion des risques.

En conséquence, les banques ont perdu des parts de marché tandis que les prêteurs non bancaires ont gagné du terrain, ce qui a permis à une plus grande partie de ces prêts d'échapper à la surveillance des régulateurs.

Les lignes directrices fixaient une limite à 6 fois le ratio dette/EBITDA, les prêts dépassant cette norme devant faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part des régulateurs.

Les prêts dépassant ce niveau étaient autorisés si toutes les dettes garanties de l'entreprise ou la moitié des dettes de l'entreprise pouvaient être remboursées dans un délai de cinq à sept ans.

Les banques devront désormais appliquer des normes de risque de crédit étendues aux prêts à effet de levier.