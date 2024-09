Les réductions de la Fed sont enfin là... Les émergents devraient en profiter

Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)

Par Carlos de Sousa, gérant chez Vontobel

Il ne fait guère de doute que la Fed commencera à réduire son taux directeur cette semaine. L'incertitude qui subsiste est de savoir si la Fed commencera son cycle d'assouplissement par une baisse conventionnelle de 25 points de base (pb) ou par une baisse de 50 pb. Le marché table actuellement sur 40 pb, ce qui signifie que les investisseurs sont divisés entre les deux scénarios, la majorité d'entre eux penchant pour une réduction de 50 pb. Quant à nous, nous attendons une baisse de 25 pb.

L'économie américaine a considérablement ralenti au cours des derniers mois et la trajectoire de l'inflation semble beaucoup plus bénigne qu'au début de l'année. Mais nous ne voyons pas de risque imminent de récession aux Etats-Unis et nous pensons que des réductions graduelles mais cohérentes sont appropriées tant que les données économiques ne se détériorent pas davantage.

Quelle que soit l'ampleur de la première réduction, la Fed devrait s'engager dans un cycle d'assouplissement qui ramènera probablement son taux directeur à 3 % d'ici à la mi-2025. D'autres banques centrales de pays développés réduisent également leurs taux, ce qui implique un assouplissement très important des conditions de financement au niveau mondial au cours de l'année prochaine.

Les marchés émergents devraient en bénéficier. Tout d'abord, le coût de l'emprunt pour les émetteurs des pays émergents diminuera, ce qui facilitera le renouvellement des dettes arrivant à échéance. En outre, la baisse du coût du capital pour les investissements futurs rendra davantage de projets économiquement viables et devrait entraîner une accélération de la croissance. Cela améliorera la viabilité de la dette pour les États souverains des pays émergents et augmentera la rentabilité des entreprises de ces pays. Enfin, avec la baisse des taux sans risque, nous nous attendons à ce que les responsables des allocations d'actifs prennent des risques supplémentaires pour obtenir un rendement escompté suffisamment élevé. Cela devrait se traduire par des afflux de capitaux vers la dette des marchés émergents, ce qui devrait soutenir leur spread au cours des 12 prochains mois.