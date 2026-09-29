Les recettes record de Jefferies sur les actions compensent le recul de la gestion d'actifs

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Jefferies Financial JEF.N a dépassé lundi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des commissions liées au conseil sur les opérations et à la prise ferme d’actions, complétée par un chiffre d’affaires record dans le secteur du négoce d’actions.

Son activité de gestion d’actifs a toutefois souffert, les commissions et les revenus liés aux rendements d’investissement ayant reculé à 34 millions de dollars, contre 84 millions un an plus tôt. Cette baisse reflète les performances en retrait de plusieurs stratégies de fonds, notamment Point Bonita, qui détenait une exposition au fournisseur de pièces automobiles First Brands, aujourd’hui en faillite.

* Le volume des opérations mondiales a franchi la barre des 4 000 milliards de dollars cette année, les conseils d’administration des entreprises faisant abstraction de la volatilité des marchés et tirant parti d’un contexte réglementaire plus favorable pour développer leurs activités.

* Le chiffre d’affaires de la banque d’investissement Jefferies a bondi de 17 % pour atteindre 1,33 milliard de dollars, soutenu par des performances record dans le domaine du conseil et par une forte activité de souscription d’actions.

* Les résultats de cette banque d’investissement new-yorkaise sont suivis de près à Wall Street, car ils donnent un premier aperçu des tendances trimestrielles dans le secteur de la banque d’investissement, avant que les grandes banques américaines ne publient leurs résultats dans les semaines à venir.

* Le chiffre d’affaires des activités liées aux marchés de capitaux, qui regroupent les salles de marché de Jefferies, a bondi de 11 % pour atteindre 802 millions de dollars, porté par des performances record dans le négoce d’actions.

* “Nous sommes très optimistes quant au reste de l’année 2026 et à notre dynamique à l’approche de 2027, soutenus par l’ampleur et la solidité de notre carnet de commandes actuel et de nos nouvelles activités”, ont déclaré le directeur général Richard Handler et le président Brian Friedman.

* MM. Handler et Friedman ont ajouté qu’ils restaient confiants dans les perspectives à long terme de l’activité de gestion d’actifs, alors que Jefferies poursuit le repositionnement de sa plateforme.

* Le bénéfice attribuable aux actionnaires de Jefferies s’est élevé à 260,6 millions de dollars, soit 1,08 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 août. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Son titre a reculé de 1,5 % en séance prolongée et a perdu environ 24 % depuis le début de l’année.