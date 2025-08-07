 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les recettes de Warner Bros Discovery augmentent grâce à l'expansion de la diffusion en continu et aux succès au box-office
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 6)

Warner Bros Discovery WBD.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, stimulé par l'expansion internationale de HBO Max et les sorties de films à succès, y compris le film "A Minecraft Movie", qui a réalisé les meilleures recettes aux États-Unis.

La société a gagné 3,4 millions d'abonnés à la diffusion en continu au cours du trimestre qui s'est achevé en juin, grâce au lancement de la nouvelle marque HBO Max en Australie. Les analystes de Visible Alpha s'attendaient à 2,71 millions d'abonnés.

Le film "A Minecraft Movie", inspiré du jeu vidéo emblématique, a rapporté près d'un milliard de dollars dans le monde, tandis que le film de Michael B. Jordan "Sinners" a dépassé les 360 millions de dollars au box-office mondial.

La sortie en juillet du film DC "Superman" devrait encore stimuler la croissance de la société.

HBO Max, qui est connue pour sa vaste bibliothèque de films originaux, de films et de séries de Warner Bros et de DC Universe, a été lancée sur plusieurs marchés en juillet, dont l'Albanie, l'Arménie et la Géorgie.

Au cours du trimestre, la plateforme de streaming a également connu des succès comme le final de la saison de la série médicale "The Pitt".

WBD, qui se restructure en Warner Bros, centrée sur les studios, et en Discovery Global, centrée sur le câble, a déclaré un chiffre d'affaires de 9,81 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Les analystes s'attendaient à 9,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

COMCAST-A
32,1600 USD NASDAQ -1,08%
WALT DISNEY
115,170 USD NYSE -2,79%
WARNER BROS RG-A
12,7900 USD NASDAQ +0,55%
