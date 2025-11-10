Les recettes de Kyivstar augmentent de 19,8 % car les Ukrainiens utilisent davantage de services numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur les services numériques, contexte de la cotation aux États-Unis)

Kyivstar KYIV.O , le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Ukraine, a annoncé lundi une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'Ukrainiens utilisant les services numériques de la société.

Les revenus du trimestre jusqu'en septembre ont augmenté de 19,8% en glissement annuel pour atteindre 297 millions de dollars (255 millions d'euros).

Kyivstar compte 23 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus d'un million d'utilisateurs de la téléphonie fixe.

Cependant, l'entreprise génère désormais une part importante de ses revenus grâce à ce qu'elle appelle les services numériques. Ces plateformes sont destinées à la diffusion de programmes télévisés, au covoiturage, à la publicité numérique et aux soins de santé.

Les recettes provenant de ces activités ont augmenté de 526 %, représentant 11,9 % des ventes du groupe, bénéficiant de la contribution de l'entreprise de covoiturage Uklon qu'elle a accepté d'acheter en mars.

Kyivstar est devenue la première entreprise ukrainienne à s'inscrire sur une bourse américaine ( ) lorsqu'elle est entrée en bourse en août.

Son actionnaire principal, Veon, a présenté cette opération

(plus de détails au lien) comme une porte d'entrée pour les investisseurs américains désireux de s'exposer à la reprise de l'Ukraine d'après-guerre.

L'enthousiasme initial suscité par la cotation a cédé la place à une volatilité liée aux événements géopolitiques.

La valeur boursière de Kyivstar a augmenté de 5 % depuis le premier jour de cotation, atteignant 2,8 milliards de dollars vendredi dernier.

(1 euro = 1,1662 dollar)