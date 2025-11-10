 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 914,68
+1,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les recettes de Kyivstar augmentent de 19,8 % car les Ukrainiens utilisent davantage de services numériques
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur les services numériques, contexte de la cotation aux États-Unis)

Kyivstar KYIV.O , le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Ukraine, a annoncé lundi une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'Ukrainiens utilisant les services numériques de la société.

Les revenus du trimestre jusqu'en septembre ont augmenté de 19,8% en glissement annuel pour atteindre 297 millions de dollars (255 millions d'euros).

Kyivstar compte 23 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus d'un million d'utilisateurs de la téléphonie fixe.

Cependant, l'entreprise génère désormais une part importante de ses revenus grâce à ce qu'elle appelle les services numériques. Ces plateformes sont destinées à la diffusion de programmes télévisés, au covoiturage, à la publicité numérique et aux soins de santé.

Les recettes provenant de ces activités ont augmenté de 526 %, représentant 11,9 % des ventes du groupe, bénéficiant de la contribution de l'entreprise de covoiturage Uklon qu'elle a accepté d'acheter en mars.

Kyivstar est devenue la première entreprise ukrainienne à s'inscrire sur une bourse américaine ( ) lorsqu'elle est entrée en bourse en août.

Son actionnaire principal, Veon, a présenté cette opération

(plus de détails au lien) comme une porte d'entrée pour les investisseurs américains désireux de s'exposer à la reprise de l'Ukraine d'après-guerre.

L'enthousiasme initial suscité par la cotation a cédé la place à une volatilité liée aux événements géopolitiques.

La valeur boursière de Kyivstar a augmenté de 5 % depuis le premier jour de cotation, atteignant 2,8 milliards de dollars vendredi dernier.

(1 euro = 1,1662 dollar)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

KYIVSTAR GROUP
12,1600 USD NASDAQ -7,18%
VEON SP ADR
43,5650 USD NASDAQ -2,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.11.2025 06:31 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite

  • Les sénateurs américains ont trouvé dimanche un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anna Rose Layden )
    Etats-Unis: accord provisoire au Sénat pour mettre fin à la paralysie budgétaire
    information fournie par AFP 10.11.2025 04:50 

    Les sénateurs américains ont trouvé dimanche un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque une partie des services publics depuis une durée record de 40 jours, selon plusieurs médias. Les élus républicains et démocrate se sont entendus ... Lire la suite

  • Vue aérienne des maisons inondées à Tuguegarao City, dans la province de Cagayan, au nord de Manille, aux Philippines, le 10 novembre 2025, après le débordement d'une rivière suite aux fortes pluies provoquées par le super typhon Fung-wong ( AFP / John DIMAIN )
    Les Philippines évaluent les dégâts après le super-typhon Fung-wong
    information fournie par AFP 10.11.2025 04:33 

    Les Philippines évaluent les dégâts lundi après le passage dans la nuit du super-typhon Fung-wong, qui a fait au moins deux morts et contraint plus d'un million de personnes à évacuer. "De nombreuses maisons ont été endommagées et certaines de nos routes principales ... Lire la suite

  • Le président intérimaire syrien à Mescou le 15 octobre 2025 ( POOL / Alexander Zemlianichenko )
    Trump reçoit le président syrien, une rencontre historique pour consacrer leur alliance
    information fournie par AFP 10.11.2025 04:13 

    Donald Trump reçoit Ahmad al-Chareh lundi à la Maison Blanche, une première pour un chef d'Etat syrien depuis l'indépendance du pays en 1946 et une consécration pour l'ancien jihadiste qui, en moins d'un an au pouvoir, a sorti son pays de l'isolement. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank