Les recettes de Broadcom dépassent les estimations, l'IA alimentant la demande de puces personnalisées

Le concepteur de puces Broadcom AVGO.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, signe d'une forte demande pour les puces avancées utilisées dans les centres de données alimentant les applications d'intelligence artificielle.

Les grandes entreprises technologiques telles qu'Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle cette année, ce qui stimulerait la demande de puces, de serveurs, de stockage et d'équipements de réseau de la part de sociétés comme Broadcom.

"La croissance de notre chiffre d'affaires en matière d'IA s'accélère, et nous prévoyons que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA s'élèvera à 10,7 milliards de dollars au deuxième trimestre", a déclaré le directeur général Hock Tan dans un communiqué.

La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 22 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 20,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

Broadcom a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait de vendre au moins 1 million de puces d'ici 2027 sur la base de sa technologie de conception par empilement, ce qui constitue un nouveau produit et un objectif de vente qui pourrait représenter un flux de revenus d'une valeur potentielle de plusieurs milliards de dollars.

L'approche par empilement de l'entreprise permet à ses clients de construire des puces plus puissantes et moins gourmandes en énergie pour répondre aux besoins de calcul en croissance rapide des logiciels d'intelligence artificielle.

La croissance de son segment des logiciels d'infrastructure a ralenti à environ 1% à 6,80 milliards de dollars au premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une croissance de 2,6% à 6,88 milliards de dollars.

Les actions de Broadcom sont restées largement stables dans des échanges prolongés et volatils. L'action a chuté d'environ 8 % depuis le début de l'année. Elle a progressé d'environ 49 % en 2025.

Le mois dernier, Nvidia NVDA.O , poids lourd des puces d'intelligence artificielle, a publié des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre de janvier, et a prévu des revenus pour le trimestre en cours supérieurs aux estimations du marché. Mais cela n'a pas empêché un effondrement des cours , les investisseurs continuant à s'inquiéter d'une bulle de dépenses dans le domaine de l'IA.

Les investisseurs s'inquiètent également du fait que Nvidia continue à canaliser des capitaux vers l'expansion de l'écosystème de l'IA, dont les retombées ne sont pas encore claires, plutôt que de stimuler les rendements pour les actionnaires.