 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les raffineurs américains sont prêts à augmenter leurs bénéfices au quatrième trimestre, avec le Venezuela en ligne de mire
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

Les principaux raffineurs de pétrole américains devraient afficher des bénéfices plus élevés au quatrième trimestre, les marges des produits stimulées par la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine ayant augmenté les bénéfices, selon les analystes du secteur de l'énergie. Les fabricants de carburants ont engrangé des bénéfices inattendus cette année, après avoir chuté par rapport aux niveaux record de 2022, une année où la reprise de la demande après la pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper les prix des carburants.

Les marges sur le diesel ont été largement stimulées par les frappes de drones ukrainiens sur les raffineries russes qui ont eu un impact sur l'offre mondiale, a déclaré Matthew Blair, analyste chez Tudor, Pickering, Holt & Co, dans une note. L'élargissement des écarts pour presque toutes les principales qualités de brut par rapport à la référence mondiale Brent et la chute des prix du brut ont également apporté un peu de répit aux raffineurs, a-t-il déclaré.

Valero VLO.N , le deuxième raffineur américain en termes de capacité, devrait annoncer ses résultats jeudi, les analystes prévoyant un bénéfice de 3,27 dollars par action, contre 0,64 dollar par action il y a un an, selon les données du LSEG.

Marathon Petroleum MPC.N , le premier raffineur américain en termes de volume, devrait déclarer un bénéfice par action de 3,01 dollars, contre un bénéfice de 0,77 dollar par action il y a un an, selon les estimations de LSEG.

Phillips 66 PSX.N devrait déclarer un bénéfice de 2,19 dollars par action, contre une perte de 0,15 dollar par action il y a un an, selon les estimations de LSEG.

LE BRUT VÉNÉZUÉLIEN POURRAIT STIMULER LES RAFFINEURS DE LA CÔTE DU GOLFE L'éviction du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine au début du mois devrait réorienter les exportations de pétrole du pays vers les États-Unis, ce qui profiterait aux raffineries complexes situées le long du centre de raffinage et d'exportation de la côte du golfe du Mexique.

Le changement de régime au Venezuela, qui était autrefois un important producteur de pétrole, a incité le marché à penser que les écarts de prix du brut se creuseront à mesure que davantage de barils vénézuéliens seront acheminés vers les États-Unis, a déclaré Jason Gabelman, analyste chez TD Cowen.

Les raffineurs de la côte du Golfe , dont Valero, Marathon et Phillips 66, possèdent et exploitent des raffineries complexes qui ont été construites pour traiter du brut lourd - le type de brut que le Venezuela exporte.

Les investisseurs chercheront à obtenir des précisions de la part des responsables du raffinage sur la capacité des raffineries de la côte du Golfe à accepter le brut vénézuélien, sur la vitesse à laquelle elles peuvent l'accepter et sur la manière dont l'offre croissante de barils améliorera les prix, a déclaré Simon Wong, gestionnaire de portefeuilles chez Gabelli Funds.

"La production vénézuélienne reste structurellement difficile et, en termes d'augmentation de la production, il n'y a pas de solution à court terme", a déclaré Ben Hoff, responsable de la recherche sur les matières premières à la Société Générale. "Je pense qu'il s'agit là d'un problème dont nous verrons en fin de compte les conséquences économiques."

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
MARATHON PETRO
171,060 USD NYSE -0,37%
PHILLIPS 66
141,135 USD NYSE +0,80%
Pétrole Brent
68,30 USD Ice Europ +0,89%
Pétrole WTI
63,14 USD Ice Europ +0,93%
VALERO ENERGY
183,350 USD NYSE +0,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    La Fed gèle ses taux contre l'avis de deux responsables
    information fournie par AFP 28.01.2026 20:11 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés, une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables nommés par Trump. La banque centrale explique ... Lire la suite

  • Le géant du commerce en ligne Amazon supprime 16.000 postes dans le monde, à l'heure où il concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Amazon supprime 16.000 postes de plus dans le monde
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:27 

    Le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi la suppression de 16.000 postes dans le monde, poursuivant un mouvement de réduction des coûts qu'il assure être justifié par la lutte contre la bureaucratie plutôt que par la révolution de l'intelligence ... Lire la suite

  • Des maisons menacées d'effondrement après un glissement de terrain à Niscemi (Sicile), le 28 janvier 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Peur dans une ville sicilienne balafrée par un glissement de terrain
    information fournie par AFP 28.01.2026 19:21 

    Gaetano Ferrera n’a eu que quelques minutes mercredi pour récupérer des affaires chez lui, dans l’une des centaines de maisons évacuées après qu’un glissement de terrain a laissé une ville sicilienne, Niscemi, au bord d’une falaise. "Je vis ici depuis que je suis ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Redressement de Kering: McQueen envisage de licencier aussi en Italie, selon des syndicats
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 19:11 

    La marque de luxe McQueen pourrait licencier un tiers de ses salariés italiens, alors que le groupe Kering auquel elle appartient tente de se redresser, selon un communiqué diffusé mercredi par trois syndicats locaux. La direction de l’entreprise a annoncé "un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank