Les raffineurs américains sont prêts à augmenter leurs bénéfices au quatrième trimestre, avec le Venezuela en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicole Jao

Les principaux raffineurs de pétrole américains devraient afficher des bénéfices plus élevés au quatrième trimestre, les marges des produits stimulées par la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine ayant augmenté les bénéfices, selon les analystes du secteur de l'énergie. Les fabricants de carburants ont engrangé des bénéfices inattendus cette année, après avoir chuté par rapport aux niveaux record de 2022, une année où la reprise de la demande après la pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper les prix des carburants.

Les marges sur le diesel ont été largement stimulées par les frappes de drones ukrainiens sur les raffineries russes qui ont eu un impact sur l'offre mondiale, a déclaré Matthew Blair, analyste chez Tudor, Pickering, Holt & Co, dans une note. L'élargissement des écarts pour presque toutes les principales qualités de brut par rapport à la référence mondiale Brent et la chute des prix du brut ont également apporté un peu de répit aux raffineurs, a-t-il déclaré.

Valero VLO.N , le deuxième raffineur américain en termes de capacité, devrait annoncer ses résultats jeudi, les analystes prévoyant un bénéfice de 3,27 dollars par action, contre 0,64 dollar par action il y a un an, selon les données du LSEG.

Marathon Petroleum MPC.N , le premier raffineur américain en termes de volume, devrait déclarer un bénéfice par action de 3,01 dollars, contre un bénéfice de 0,77 dollar par action il y a un an, selon les estimations de LSEG.

Phillips 66 PSX.N devrait déclarer un bénéfice de 2,19 dollars par action, contre une perte de 0,15 dollar par action il y a un an, selon les estimations de LSEG.

LE BRUT VÉNÉZUÉLIEN POURRAIT STIMULER LES RAFFINEURS DE LA CÔTE DU GOLFE L'éviction du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine au début du mois devrait réorienter les exportations de pétrole du pays vers les États-Unis, ce qui profiterait aux raffineries complexes situées le long du centre de raffinage et d'exportation de la côte du golfe du Mexique.

Le changement de régime au Venezuela, qui était autrefois un important producteur de pétrole, a incité le marché à penser que les écarts de prix du brut se creuseront à mesure que davantage de barils vénézuéliens seront acheminés vers les États-Unis, a déclaré Jason Gabelman, analyste chez TD Cowen.

Les raffineurs de la côte du Golfe , dont Valero, Marathon et Phillips 66, possèdent et exploitent des raffineries complexes qui ont été construites pour traiter du brut lourd - le type de brut que le Venezuela exporte.

Les investisseurs chercheront à obtenir des précisions de la part des responsables du raffinage sur la capacité des raffineries de la côte du Golfe à accepter le brut vénézuélien, sur la vitesse à laquelle elles peuvent l'accepter et sur la manière dont l'offre croissante de barils améliorera les prix, a déclaré Simon Wong, gestionnaire de portefeuilles chez Gabelli Funds.

"La production vénézuélienne reste structurellement difficile et, en termes d'augmentation de la production, il n'y a pas de solution à court terme", a déclaré Ben Hoff, responsable de la recherche sur les matières premières à la Société Générale. "Je pense qu'il s'agit là d'un problème dont nous verrons en fin de compte les conséquences économiques."