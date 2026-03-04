Les Rafale dopent les résultats de Dassault en 2025 dans un contexte "incertain"

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Dassault Aviation a vu son bénéfice net et ses ventes progresser en 2025, grâce au succès du Rafale à l'export et en dépit du contexte budgétaire "incertain" et de la surtaxe sur les grandes entreprises.

Le bénéfice net a progressé de 5,7% à 977 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a bondi de 18,5% à 7,4 milliards d'euros, a précisé l'entreprise mercredi dans un communiqué.

Ces chiffres prennent en compte une surtaxe d'impôts en France, qui a pesé sur le bénéfice net à hauteur de 96 millions d’euros, a noté le groupe.

"Les contextes militaires, géopolitiques et budgétaires, couplés aux droits de douane, créent de l'incertitude sur l’activité. Parallèlement, la pression fiscale dégrade la compétitivité de la société", a déclaré le PDG du groupe, Eric Trappier, cité dans le communiqué.

"Nous restons dans l'incertitude pour le Scaf", projet de l'avion de combat du futur entre la France, l'Allemagne et l'Espagne où Dassault Aviation représente la France, a-t-il poursuivi.

Dans ce contexte "exigeant", le Rafale "a confirmé son succès en 2025, avec la livraison du 300e Rafale et la commande de 26 Rafale par la Marine indienne", a fait valoir Eric Trappier.

Concernant la possible acquisition par l'Inde de 114 Rafale supplémentaires, annoncée en début d'année, la décision indienne d'entrer en négociation "renforce la nécessité du Make in India déjà accentué en 2025 avec la prise de contrôle majoritaire de DRAL (Dassault Reliance Aerospace Limited, NDLR) et des partenariats notamment avec Tata Advanced Systems et d’autres acteurs industriels indiens", a souligné Dassault.

Mener à bien cette négociation fait partie des objectif du groupe pour l'année en cours, tout comme respecter ses engagements de livraisons de Rafale et d'avions d'affaires Falcon "en réduisant les cycles et les heures de fabrication".

Le carnet de commandes s’établit à 46,6 milliards d'euros, comprenant 220 Rafale et 73 Falcon.