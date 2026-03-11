Les rachats du fonds de crédit privé de Cliffwater atteignent 14 %, selon Bloomberg News

(Ajout de détails et de contexte)

Les investisseurs du fonds de crédit privé phare de Cliffwater LLC ont cherché à racheter environ 14% des actions au cours du premier trimestre, ce qui a conduit la société à plafonner ses rachats à 7%, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une lettre aux investisseurs.

La fenêtre d'appel d'offres du Cliffwater Corporate Lending Fund, d'une valeur de 33 milliards de dollars, a été fermée mardi, selon le rapport.

En tant que fonds d'intervalle, il est tenu de racheter des actions tous les trimestres. Il a fixé ce taux à 5 %, avec la possibilité de racheter jusqu'à 7 %, selon le rapport.

Un porte-parole de Cliffwater, un gestionnaire d'actifs alternatifs, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Le crédit privé a connu une vague de retraits d'investisseurs cette année alors que les inquiétudes grandissent quant à l'affaiblissement de la qualité du crédit, en particulier dans les prêts aux sociétés de logiciels dont les investisseurs craignent qu'elles ne soient perturbées par l'intelligence artificielle.

Certains analystes affirment que ces craintes sont peut-être exagérées et que les fondamentaux du crédit restent stables, mais les investisseurs restent prudents.