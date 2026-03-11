 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les rachats du fonds de crédit privé de Cliffwater atteignent 14 %, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Les investisseurs du fonds de crédit privé phare de Cliffwater LLC ont cherché à racheter environ 14% des actions au cours du premier trimestre, ce qui a conduit la société à plafonner ses rachats à 7%, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une lettre aux investisseurs.

La fenêtre d'appel d'offres du Cliffwater Corporate Lending Fund, d'une valeur de 33 milliards de dollars, a été fermée mardi, selon le rapport.

En tant que fonds d'intervalle, il est tenu de racheter des actions tous les trimestres. Il a fixé ce taux à 5 %, avec la possibilité de racheter jusqu'à 7 %, selon le rapport.

Un porte-parole de Cliffwater, un gestionnaire d'actifs alternatifs, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Le crédit privé a connu une vague de retraits d'investisseurs cette année alors que les inquiétudes grandissent quant à l'affaiblissement de la qualité du crédit, en particulier dans les prêts aux sociétés de logiciels dont les investisseurs craignent qu'elles ne soient perturbées par l'intelligence artificielle.

Certains analystes affirment que ces craintes sont peut-être exagérées et que les fondamentaux du crédit restent stables, mais les investisseurs restent prudents.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street freinée par la hausse des prix du pétrole
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:25 

    La Bourse de New York a clôturé orientée en baisse mercredi, minée par la remontée des cours du pétrole, en dépit de l'annonce d'une mobilisation des réserves stratégiques d'or noir pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • Un bonobo au zoo de Wilhelma à Stuttgart, en Allemagne,le 23 avril 2013 ( DPA / FRANZISKA KRAUFMANN )
    Malgré leur réputation pacifique, les bonobos sont agressifs, surtout envers les mâles
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:25 

    Bien que réputés pour leur altruisme et leur pacifisme, nos cousins les bonobos sont tout autant agressifs que les chimpanzés, mais ciblent eux principalement les mâles, selon une étude publiée mercredi. Vivant en sociétés matriarcales, ces grands singes au regard ... Lire la suite

  • Elon Musk, le 23 janvier 2026 à Davos, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Elon Musk, largement le plus riche d'un monde comptant 400 milliardaires de plus
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:19 

    L'homme d'affaires Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla , de la société spatiale SpaceX, du réseau social X et de l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, arrive largement en tête de la liste des personnes les plus riches au ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:16 

    L'Iran a accusé les Etats-Unis et Israël d'avoir bombardé une école. Donald Trump a d'abord essayé de rejeter la responsabilité sur Téhéran avant de faire en partie machine arrière, Israël niant tout lien avec la frappe. Selon les autorités iraniennes, l'explosion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank