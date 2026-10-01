Les rachats d'obligations par le Trésor, moins importants que prévu, alimentent le débat sur les objectifs

un billet de 100 dollars (Crédits: Unsplash - David Trinks)

par Karen Brettell

Le Trésor américain rachète moins d'obligations que prévu dans le cadre de son programme de rachat de dette à long terme, même après avoir récemment élargi la portée de ce programme, ce qui alimente le débat parmi les investisseurs quant à ses objectifs et à son efficacité.

Ce programme permet aux détenteurs d'obligations de proposer au Trésor des titres spécifiques au prix auquel ils sont prêts à les vendre. Le Trésor peut racheter jusqu'à concurrence de son plafond, relevé le mois dernier de 2 milliards à 6 milliards de dollars, mais il peut également rejeter les offres jugées trop onéreuses.

Lors de ses dernières opérations, le Trésor a accepté environ la moitié des obligations proposées et, à chaque fois, il n'a pas atteint le plafond de rachat qu'il s'était fixé. Parallèlement, les achats se sont concentrés sur un nombre restreint d'émissions.

Certains gestionnaires de portefeuille et analystes se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles le gouvernement avait publiquement augmenté la taille du programme s'il ne comptait pas acheter autant d'obligations qu'il le pouvait, tandis que d'autres affirment qu'il tient ses promesses.

Le Trésor est «tout à fait en droit de racheter moins qu'il ne le pourrait s'il n'apprécie pas les conditions », a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING, ajoutant qu'il « a toujours la possibilité d'acheter davantage ».

UNE LIQUIDITÉ SUFFISANTE

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a présenté ces rachats comme une mesure technique visant à aider les investisseurs à négocier des obligations d'État plus anciennes et moins liquides.

Si l'objectif principal du programme est de soutenir la liquidité, définie au sens large comme la capacité d'acheter et de vendre aux prix actuels sans perturber le marché, il semble fonctionner. Les rendements ont augmenté ces dernières semaines, mais les transactions n'ont pas été particulièrement difficiles.

« S'ils ont vraiment besoin de liquidité, ils feront une offre agressive », a déclaré Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies. Les investisseurs qui attendent des prix plus élevés, a-t-il ajouté, « n'ont manifestement pas tant besoin de liquidité que cela ».

Le taux d'acceptation plus faible pourrait également refléter les progrès réalisés par le programme pour retirer du marché les obligations plus anciennes et moins activement négociées, les détenteurs restants n'ayant guère besoin de vendre ou se montrant réticents à se séparer de ces titres.

M. Simons note que plusieurs rachats antérieurs portant sur les échéances longues avaient attiré entre 20 et 30 milliards de dollars de soumissions, contre 10,47 milliards lors de la dernière opération. Le Trésor rachetera jeudi jusqu'à 6 milliards de dollars supplémentaires de dette à 10-20 ans.

« À terme, les titres les moins liquides de la courbe finiront par disparaître du marché, et il ne sera alors plus nécessaire d'apporter un soutien aussi important à la liquidité », a-t-il déclaré.

Bon nombre des obligations visées sont des titres à faible coupon émis pendant la période de la pandémie de COVID-19, marquée par des taux d'intérêt extrêmement bas. Les rendements du marché étant désormais nettement plus élevés, ces obligations ont chuté bien en dessous de leur valeur nominale et peuvent être difficiles à négocier en volume — et potentiellement bon marché à racheter.

Cela crée une justification potentielle en matière de gestion de la dette, en plus de celle liée à la liquidité, a déclaré John Luke Tyner, responsable des titres à revenu fixe et gérant de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

« Si M. Bessent parvient à racheter ces obligations émises pendant la pandémie de COVID et dont le cours se situe entre 50 et 60 cents pour un dollar… cela semble être une excellente façon de procéder », a déclaré M. Tyner.

Pourtant, le Trésor doit encore financer ces rachats, éventuellement en émettant des bons à court terme à des taux d'intérêt bien supérieurs aux coupons des titres retirés de la circulation.

CONFUSION QUANT À L'OBJECTIF DU PROGRAMME

La confusion générale autour du programme remonte à son extension du 19 août, lorsque le Trésor a annoncé qu'il allait au moins doubler le volume des rachats pour les titres à 10 à 30 ans.

Cette annonce est intervenue deux semaines après le refinancement trimestriel, instance au cours de laquelle les investisseurs s'attendent désormais à recevoir des informations sur les plans d'emprunt et de gestion de la dette. Le prochain refinancement trimestriel est prévu pour la première semaine de novembre.

Ce calendrier inhabituel, combiné à une vague de ventes qui faisait déjà grimper les rendements, a incité les investisseurs à interpréter cette mesure comme une tentative de plafonner les rendements, a déclaré M. Simons.

« Il s'agissait d'une communication hors cycle, une annonce faite à un moment qui ne correspondait absolument pas à leurs habitudes », a-t-il déclaré.

Les rendements des bons du Trésor à long terme n'ont cessé de grimper depuis l'annonce du rachat, mais M. Garvey a indiqué que cela reflétait la prise en compte par le marché d'une Réserve fédérale qui maintiendrait les taux à un niveau élevé plus longtemps, et non l'échec de l'opération.

Selon lui, le meilleur indicateur est l'écart de swap, qui mesure le surcoût des bons du Trésor par rapport au SOFR, l'indice de référence des taux d'intérêt du marché privé. Cet écart s'est resserré, ce qui indique que l'opération fonctionne conformément aux objectifs de M. Bessent, a déclaré M. Garvey.

« Il a réduit l'écart de swap », a déclaré M. Garvey. « C'est tout ce qu'il peut faire. »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))