Corée du Sud: les exportations battent un record en septembre, tirées par les composants IA

( AFP / JUNG YEON-JE )

Les exportations de la Corée du Sud ont atteint en septembre leur plus haut niveau jamais réalisé en un seul mois, tirées par le boom mondial de la demande de composants pour l'intelligence artificielle.

Les exportations sud-coréennes se sont élevées le mois dernier à l'équivalent de 107 milliards d'euros, en hausse de 83,5% sur un an, a annoncé jeudi le ministère du Commerce.

La Corée du Sud est la patrie des géants technologiques Samsung Electronics et SK hynix, tous deux des fournisseurs clés de la florissante industrie mondiale de l'IA.

Les exportations de semi-conducteurs ont atteint un sommet historique de 53,2 milliards d'euros, soit un bond de plus de 262% sur un an, la hausse de la demande de mémoire ayant dopé les expéditions tandis que les prix continuaient de grimper.

Les exportations d'ordinateurs ont également poursuivi leur croissance, atteignant 6,2 milliards de d'euros, en hausse de 435,3%, portées par la diffusion de l'IA agentique et le maintien d'une forte demande pour les infrastructures d'IA, selon le ministère.

Ce nouveau record démontre la "force de nos industries et de nos entreprises", s'est félicité le ministre du Commerce Kim Jung-kwan dans un communiqué.

Selon lui, les exportations sud-coréennes devraient dépasser cette année les 1.000 milliards de dollars, malgré les risques posés par le regain du protectionnisme dans le monde et la guerre au Moyen-Orient.