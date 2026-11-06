Les puces Nvidia s'accumulent à Hong Kong alors que la Chine refuse d'accorder l'autorisation d'importation

Environ 600 000 puces d'intelligence artificielle de pointe de Nvidia sont stockées à Hong Kong en attente d'être expédiées vers la Chine continentale, ont déclaré deux personnes proches du dossier, alors que Pékin refuse d'autoriser des importations à grande échelle malgré la demande des entreprises technologiques.

L'importance du stock de puces H200 , qui n'avait pas été révélée auparavant, reflète la réticence de Pékin à accroître sa dépendance vis-à-vis de la technologie américaine.

Dans le même temps, les entreprises chinoises ont besoin de la puissance de calcul de pointe de Nvidia NVDA.O pour répondre à la demande croissante en matière d'IA dans la deuxième économie mondiale.

La Chine a autorisé l'entrée d'une partie de ces puces au cours des derniers mois, ont déclaré trois personnes proches du dossier. Plusieurs grandes entreprises chinoises du secteur de l'Internet ont chacune obtenu environ 10 000 puces H200 au cours des derniers mois, a précisé l'une d'entre elles.

Trois sources ont indiqué que de petites quantités de puces avaient été expédiées par l'intermédiaire de tiers et par des voies détournées, sans toutefois préciser leur nombre. Le gouvernement de Hong Kong n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Mais Pékin n'a pas encore approuvé les importations en grande quantité vers la Chine continentale, ont indiqué ces sources.

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information ainsi que la Commission nationale du développement et de la réforme n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Il en va de même pour Nvidia et les entreprises technologiques chinoises Alibaba 9988.HK , ByteDance, DeepSeek et Tencent

0700.HK .

LE H200 N'EST PAS LE PLUS AVANCÉ, MAIS IL EST TRÈS UTILE

Le H200 n'est pas le tout dernier processeur d'IA de Nvidia, mais il dispose de capacités que les alternatives chinoises n'ont pas encore égalées, ce qui le rend utile pour l'entraînement de modèles d'IA, en particulier lorsqu'il est associé aux logiciels de Nvidia.

Depuis 2022, les contrôles à l'exportation américains visent à restreindre l'accès de la Chine aux puces Nvidia de pointe et aux équipements nécessaires à leur fabrication.

Les approvisionnements autorisés étant limités, les acheteurs chinois se sont tournés vers des intermédiaires et des circuits détournés, ce qui a fait grimper les prix sur le marché parallèle.

Fin octobre, un serveur équipé de huit cartes H200 était proposé à plus de 6 millions de yuans (900 000 dollars) en Chine continentale, soit environ trois fois son prix un an plus tôt, a déclaré une source proche du dossier. Les serveurs utilisant les nouvelles puces Blackwell de Nvidia, qui relèvent des contrôles à l'exportation américains, étaient proposés à plus de 20 millions de yuans pièce, a ajouté cette source.

TENSIONS COMMERCIALES ET TECHNOLOGIQUES

La puce H200 est prise au cœur des tensions commerciales et technologiques plus générales entre Washington et Pékin.

Les États-Unis avaient interdit les exportations de la puce H200 vers la Chine avant que l'administration du président Donald Trump n'autorise Nvidia, l'année dernière, à vendre ces puces à des clients chinois agréés. Ce changement de politique faisait suite aux négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine .

Reuters avait rapporté en mai que les États-Unis avaient approuvé la vente de puces H200 à dix entreprises chinoises, dont Alibaba, Tencent et ByteDance.

Mais Pékin a imposé ses propres restrictions sur les importations de puces H200, reflétant ainsi ses inquiétudes quant à la dépendance vis-à-vis de la technologie américaine.

Le magazine technologique The Information a rapporté en juillet que les autorités chinoises avaient indiqué à des entreprises, dont Alibaba, ByteDance et DeepSeek, qu'elles pourraient obtenir l'autorisation d'acheter des quantités limitées de puces H200 pour l'entraînement de modèles d'IA.

Il a indiqué que le nombre total d'autorisations pourrait s'élever à moins de 200 000 puces et que Pékin souhaitait que les entreprises privilégient les processeurs chinois pour l'inférence — c'est-à-dire l'exécution des modèles d'IA.

Reuters a rapporté le mois dernier que ByteDance, Alibaba et Tencent avaient commandé plus de 3 millions de cartes graphiques Nvidia RTX Pro 5500, un produit moins puissant mais conforme aux règles d'exportation, pour un prix catalogue cumulé dépassant les 35 milliards de dollars.

(1 dollar = 6,6693 yuans renminbi)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))