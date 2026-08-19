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Les puces Nvidia H200 arrivent en Chine par petits lots, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 04:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails tirés du rapport et le contexte)

De petits lots de puces H200 de Nvidia

NVDA.O , l’une des puces d’IA les plus puissantes de l’entreprise, ont été autorisés à entrer en Chine continentale, a rapporté mardi le Financial Times, citant deux sources proches du dossier.

ByteDance et Tencent 0700.HK ont chacune reçu environ 10 000 processeurs H200 ces dernières semaines, tandis que quelques autres entreprises technologiques chinoises pourraient bientôt obtenir des livraisons similaires, selon l’article.

Bien que les États-Unis aient autorisé ces entreprises à acheter jusqu’à 100 000 puces H200 chacune, Pékin souhaite qu’elles conservent ce matériel en dehors de la Chine continentale afin de soutenir la croissance des fabricants de puces nationaux, selon l’article du FT.

L’article ajoute que les autorités de régulation chinoises ont indiqué aux entreprises qu’elles pouvaient expédier les processeurs à Hong Kong, qui ne relève pas de la juridiction douanière de la Chine continentale, et les y utiliser.

Le mois dernier, un haut responsable américain a déclaré devant le Congrès link qu’un petit nombre de puces Nvidia H200 avait été expédié en Chine.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

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