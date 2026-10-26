Les propriétaires de Tesla en Slovaquie se réjouissent de l'arrivée des technologies d'aide à la conduite alors que l'UE envisage leur déploiement à l'échelle de l'Union

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Graphique des mises à jour)

* La Lettonie et la Slovaquie sont les derniers pays européens à avoir approuvé la technologie de conduite autonome

* En Slovaquie, des propriétaires ont organisé un spectacle lumineux avec leurs véhicules devant le ministère des Transports pour faire pression sur les autorités

* Les questions de sécurité font toujours l'objet d'un examen minutieux alors que l'UE évalue le déploiement de cette technologie à l'échelle du bloc

La Lettonie et la Slovaquie sont les derniers pays européens à avoir approuvé « », le logiciel de conduite assistée de Tesla « TSLA.O », pour le plus grand plaisir de certains automobilistes locaux qui avaient milité en sa faveur, même si des défis subsistent alors que le déploiement commence.

Lundi, la Lettonie est devenue le 10e pays européen à approuver le logiciel de conduite assistée de Tesla, « (» (TAD), dans la foulée de l’approbation de cette technologie par la Slovaquie au début du mois. Ces deux décisions marquent une nouvelle étape dans les efforts de Tesla pour introduire cette technologie en Europe, où l’entreprise cherche à obtenir un soutien avant un vote crucial qui pourrait ouvrir la voie à un déploiement plus large à l’échelle de l’UE.

En Slovaquie, Igor Marcek, 35 ans, a acheté sa propre Tesla il y a deux ans et se réjouit de plus en plus à l’idée de la TAD, récemment rebaptisée « » (conduite autonome de niveau 2) au lieu de FSD.

« À un moment donné, la voiture sera capable de rouler toute seule, ce qui nous fera gagner du temps et de l’énergie, et nous pourrons peut-être nous occuper d’autres choses pendant la conduite », a déclaré M. Marcek, banque conseil et coach de vie à Bratislava.

Pourtant, un essai routier d’une Tesla équipée du TAD – dont l’abonnement mensuel s’élève à 99 € (110,92 $)/month – a mis en évidence des problèmes de sécurité.

Alors que le logiciel gérait sans encombre la conduite sur autoroute encombrée et les insertions dans le trafic, M. Marcek a dû freiner brusquement à la main lorsque la voiture n’a pas ralenti devant une barrière fermée.

À une station Supercharger, la voiture n’a pas réussi à se diriger vers une borne de recharge libre, ce qui a obligé Marcek à prendre le relais.

« C’est encore une technologie en pleine évolution, il faut donc vraiment rester vigilant et prêter attention à ce que fait la voiture », a-t-il déclaré.

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Partout en Europe, les passionnés de Tesla ont mené des campagnes d’ s et de sensibilisation pour accélérer le déploiement de cette technologie, souvent encouragés par l’entreprise et son directeur général, Elon Musk, à faire pression sur les autorités locales.

En Slovaquie, le club « Tesla Owners Slovakia » – qui compte 1 500 membres inscrits – a organisé un spectacle lumineux coordonné avec des véhicules devant le ministère des Transports afin d’attirer l’attention des régulateurs sur cette technologie, a expliqué M. Marcek.

Le groupe a également contacté le ministère slovaque des Transports à la suite de la première homologation néerlandaise de la technologie « », et a entretenu des contacts fréquents avec ce dernier pour demander des informations, a déclaré le président du club, Kristian Kratochvil.

Tesla affirme que le TAD permet de réduire de plus de quatre fois le nombre de collisions et de sauver des vies, des chiffres fortement contestés par les chercheurs en sécurité.

Cette technologie se heurte à des frictions réglementaires accrues au sein de l’Union européenne. Les autorités de régulation de certains pays d’ ont soulevé des préoccupations en matière de sécurité et remis en question la capacité des conducteurs à rester suffisamment attentifs.

(1 dollar = 0,8925 euro)