Les propriétaires de l'Atletico de Madrid discutent avec Apollo en vue d'une cession, selon des sources

Un supporter de l'Atlético Madrid portant un chapeau avec l'écusson du club

par Andres Gonzalez et Amy-Jo Crowley

Les propriétaires de l'Atletico de Madrid sont en discussions avancées pour vendre une participation majoritaire dans le club de football espagnol à Apollo Global Management, selon trois sources au fait du projet.

L'entreprise américaine pourrait prendre le contrôle de l'Atletico de Madrid - 11 fois vainqueur du championnat espagnol et où évolue notamment le joueur français Antoine Griezmann - en acquérant une partie du capital détenu par le directeur général du club, Miguel Angel Gil Marin et par son président Enrique Cerezo, a déclaré l'une des sources.

Apollo pourrait également acheter des parts du fonds d'investissement Ares Management, selon une deuxième source.

Il est possible qu'Apollo n'obtienne pas une participation majoritaire dans un premier temps, mais que cela intervienne à un stade ultérieur de la transaction, a déclaré une troisième source. Celle-ci a ajouté que la direction devrait rester en place et que les propriétaires pourraient ne vendre qu'une partie de leurs participations.

Une telle opération constituerait la dernière incursion en date dans le sport des sociétés de capital-investissement, attirées par la stabilité et la prévisibilité des sources de revenus du secteur.

La publication espagnole Expansion a dans un premier temps rapporté que les négociations portaient sur la vente d'une participation majoritaire et qu'un accord valoriserait le club à 2,5 milliards d'euros.

Les trois sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat, ont précisé qu'un accord n'était pas acquis et que les négociations pouvaient encore échouer.

Miguel Angel Gil Marin et Enrique Cerezo - via des porte-parole -, ainsi qu'Ares et Apollo, n'ont pas souhaité faire de commentaire.

Les trois premiers détiennent environ 70% du club par l'intermédiaire de l'Atletico Holco, un véhicule d'investissement. Le solde du capital est détenu par le groupe de transport maritime et d'énergie Quantum Pacific, selon le site internet du club.

Un représentant de Quantum Pacific n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Selon l'une des sources, Apollo dispose d'une exclusivité de trois mois, jusqu'à la mi-octobre, pour investir dans le club.

L'Atletico de Madrid a déclaré qu'il devrait procéder à une augmentation de capital d'au moins 60 millions d'euros pour investir dans l'équipe et construire des projets sportifs et de loisirs autour de son stade Metropolitano à Madrid. Il a ajouté qu'il ferait appel à de nouveaux partenaires.

Apollo, société cotée à New York qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs, prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, selon le Financial Times.

Le marché mondial du sponsoring sportif devrait atteindre 115 milliards de dollars en 2025 et, au taux de croissance actuel, dépasser 160 milliards en 2030, selon le cabinet de conseil PwC.

(Reportage Andres Gonzalez et d'Amy-Jo Crowley à Londres, version française Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)