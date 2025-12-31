 Aller au contenu principal
Jour d'obsèques et d'hommages pour Jean-Louis Gasset
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 09:31

Ciao Jean-Louis.

Avant les obsèques de Jean-Louis Gasset, prévues ce 31 décembre à Montpellier, son adjoint et ami Ghislain Printant a tenu à lui rendre un dernier hommage sur ses réseaux sociaux. « C’est l’heure de se dire au revoir. Tu vas nous manquer. Un jour, nous nous retrouverons et ce sera comme si tu n’étais jamais parti. Nous avons partagé de bons moments ensemble avec beaucoup de complicité, je vais les garder précieusement. « SALUT mon Jean Louis » »

UL pour SOFOOT.com

