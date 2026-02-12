Les propriétaires chinois du Waldorf Astoria envisagent de vendre l'hôtel emblématique de New York, selon le WSJ

Les propriétaires chinois de l'emblématique Waldorf Astoria de New York se préparent à mettre en vente l'hôtel de luxe, quelques mois après sa réouverture à la suite d'une rénovation de plusieurs milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Ce lieu emblématique de Park Avenue a rouvert ses portes en novembre, après huit ans de travaux de rénovation qui ont permis de transformer un hôtel de 1 400 chambres en 375 chambres d'hôtel et 372 résidences. La transformation a pris cinq ans de retard et a dépassé le budget initial de plus d'un milliard de dollars.

L'hôtel a servi de cadre au film "Week-end au Waldorf", avec Ginger Rogers, et sa suite 2728, d'une valeur de 1 000 dollars par semaine, a accueilli Marilyn Monroe en 1955, après qu'elle eut quitté Hollywood.

Les restaurants, boutiques et autres équipements attenants au Waldorf seraient inclus dans la vente, mais les appartements continueraient à être vendus séparément, ajoute le rapport, citant des personnes ayant connaissance des projets.

Hilton Worldwide HLT.N , qui a un contrat de gestion de 100 ans pour l'hôtel, a vendu la propriété en 2014 à Anbang Insurance Group, une société de réassurance basée en Chine, pour 1,95 milliard de dollars, ce qui en fait l'une des ventes d'hôtels les plus chères jamais réalisées.

Le groupe a dépensé 2 milliards de dollars supplémentaires pour la construction, portant le total à plus de 4 milliards de dollars.

Le groupe public chinois Dajia Insurance Group a ensuite été nommé pour gérer les actifs d'Anbang après que son directeur général, Wu Xiaohui, a été poursuivi pour crimes économiques.

Le vendeur ne s'attend pas à récupérer tous ses frais lors de la vente, cependant, avec un prix estimé à plus d'un milliard de dollars, seul un petit groupe d'acheteurs potentiels pourrait s'offrir la propriété phare de la marque de luxe Waldorf de Hilton, ajoute le rapport du WSJ.

Hilton a déclaré à Reuters qu'il ne possédait pas l'hôtel mais qu'il en assurait la gestion, et a adressé ses questions sur la vente au propriétaire de l'hôtel, Strategic Hotels & Resorts.

Waldorf Astoria et Dajia Insurance Group n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, tandis que Strategic Hotels & Resorts n'a pas pu être joint.