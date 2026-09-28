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Les promoteurs britanniques explosent à la hausse avec un nouveau dispositif gouvernemental
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 09:57

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Les sociétés britanniques de construction et de promotion immobilière figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice Stoxx Europe 600 après l'annonce, ce week-end, d'un plan du gouvernement destiné à aider davantage de personnes à accéder à la propriété. The Berkeley Group progresse de 5,04%, à 3 540 pence, Barratt Redrow flambe de 14,40%, à 353,40 pence, Vistry Group s'adjuge 14,56%, à 296,70 pence, Persimmon grimpe de 15,68%, à 1 334,50 pence ou encore MJ Gleeson qui prend 16,94%, à 284,75 pence.

Samedi, le gouvernement britannique a annoncé qu'un nouveau dispositif de prêt participatif baptisé "Your First Home" en Angleterre sera confirmé lors du budget le mois prochain.

L'objectif est de permettre aux primo-accédants d'acheter un logement neuf auprès d'un promoteur participant au programme en constituant un apport de seulement 2,5%, complété par un prêt participatif garanti par l'Etat représentant 20% du prix du bien.

Dans le détail, les bénéficiaires pourront accéder à ces prêts participatifs avec une période initiale sans intérêts, ce qui signifie que les personnes recourant au dispositif pourraient économiser plusieurs centaines de livres par mois par rapport à un prêt immobilier couvrant 95% du prix du bien.

Dans son communiqué, le gouvernement précise que l'objectif est de contribuer "à réduire l'obstacle que représente l'apport personnel pour les primo-accédants qui, autrement, ne pourraient pas acheter leur premier logement. Il s'inscrit dans la continuité des mesures déjà prises par le gouvernement pour aider davantage de jeunes et de familles à accéder à la propriété. Le programme fixera également un plafond de revenus pour les ménages ainsi que des plafonds locaux de prix des logements, afin de mieux cibler l'aide sur ceux qui en ont besoin. Les détails seront présentés lors du budget".

En parallèle, le programme apportera un soutien au marché de la construction et de la promotion qui fait face à des vents contraires liés aux pressions économiques internationales et à la hausse des coûts de construction. Les promoteurs souhaitant participer au dispositif devront apporter une contribution afin d'aider à en couvrir les coûts.

Pour Stifel, cette mesure est positive pour les constructeurs de logements, en particulier ceux positionnés sur les segments de prix les plus abordables comme Persimmon et MJ Gleeson, sur lesquels la banque d'investissement américaine a maintenu son conseil à l'achat.

Les analystes tempèrent toutefois légèrement en indiquant que les cours intégraient déjà dans une certaine mesure les spéculations autour de ce nouveau dispositif et qu'en outre, il semble davantage ciblé, ce qui pourrait limiter l'effet positif sur les volumes.

Dans son étude, Stifel indique qu'une récente évaluation du précédent programme (Help to Buy) a conclu que celui-ci avait accru la production du secteur de 15% sur l'ensemble de sa durée. Il a été utilisé dans environ 30% des transactions portant sur des logements neufs, dont environ la moitié auraient constitué des achats supplémentaires, l'autre moitié correspondant à des personnes qui auraient de toute façon acheté un logement neuf.

En parallèle aux promoteurs qui profitent logiquement de cette annonce, les groupes spécialisés dans les matériaux de construction sont également entourés à l'image de Breedon Group ( 7,49%, à 331,70 pence), Ibstock flambe de 22,14%, à 84,45 ou encore Marshalls ( 12,21%, à 172,80 pence).

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