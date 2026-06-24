 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les promoteurs américains dopés par un projet de loi bipartisan sur le logement
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 21:29

Les constructeurs de logements américains retrouvent brutalement les faveurs du marché après l'adoption par le Congrès du plus important texte fédéral consacré à l'accessibilité au logement depuis plusieurs décennies. Le 21st Century ROAD to Housing Act a été approuvé par de larges majorités bipartisanes, avec l'objectif de s'attaquer au déficit structurel de logements qui pèse sur les ménages américains.

Le texte ne prévoit pas de grand programme fédéral de construction, mais cherche plutôt à fluidifier l'offre en agissant sur plusieurs leviers. Il crée notamment un fonds d'innovation de 200 millions de dollars par an destiné à récompenser les collectivités qui accélèrent les permis, réforment leur zonage ou augmentent effectivement leur production de logements. Il simplifie aussi certaines revues environnementales pour les projets de construction sur des terrains déjà urbanisés ou vacants au sein des villes, encourage les plans de logements préapprouvés et assouplit les règles applicables aux maisons préfabriquées.

Du côté des marchés, l'attention s'est surtout portée sur l'impact potentiel pour les acteurs cotés du secteur. L'ETF ITB, exposé à des groupes comme D.R. Horton, PulteGroup, Lennar, NVR ou Toll Brothers, progresse de plus de 6%, dans un mouvement également soutenu par la détente des rendements obligataires.

Même si la réaction boursière est positive, l'enthousiasme reste conditionné à la suite politique. Donald Trump a annulé la cérémonie de signature prévue mercredi, en indiquant qu'il ne signerait pas le texte tant que le Congrès n'aura pas adopté le SAVE America Act, une réforme électorale qui prévoit notamment de nouvelles exigences de preuve de citoyenneté et d'identification des électeurs.

Valeurs associées

LENNAR RG-A
92,855 USD NYSE +6,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
73,18 -4,96%
2CRSI
26,6 -3,69%
CAC 40
8 385,49 +0,54%
Or
3 994,36 -2,82%
SOITEC
107,3 -10,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank