Les promoteurs américains dopés par un projet de loi bipartisan sur le logement

Les constructeurs de logements américains retrouvent brutalement les faveurs du marché après l'adoption par le Congrès du plus important texte fédéral consacré à l'accessibilité au logement depuis plusieurs décennies. Le 21st Century ROAD to Housing Act a été approuvé par de larges majorités bipartisanes, avec l'objectif de s'attaquer au déficit structurel de logements qui pèse sur les ménages américains.

Le texte ne prévoit pas de grand programme fédéral de construction, mais cherche plutôt à fluidifier l'offre en agissant sur plusieurs leviers. Il crée notamment un fonds d'innovation de 200 millions de dollars par an destiné à récompenser les collectivités qui accélèrent les permis, réforment leur zonage ou augmentent effectivement leur production de logements. Il simplifie aussi certaines revues environnementales pour les projets de construction sur des terrains déjà urbanisés ou vacants au sein des villes, encourage les plans de logements préapprouvés et assouplit les règles applicables aux maisons préfabriquées.

Du côté des marchés, l'attention s'est surtout portée sur l'impact potentiel pour les acteurs cotés du secteur. L'ETF ITB, exposé à des groupes comme D.R. Horton, PulteGroup, Lennar, NVR ou Toll Brothers, progresse de plus de 6%, dans un mouvement également soutenu par la détente des rendements obligataires.

Même si la réaction boursière est positive, l'enthousiasme reste conditionné à la suite politique. Donald Trump a annulé la cérémonie de signature prévue mercredi, en indiquant qu'il ne signerait pas le texte tant que le Congrès n'aura pas adopté le SAVE America Act, une réforme électorale qui prévoit notamment de nouvelles exigences de preuve de citoyenneté et d'identification des électeurs.