Les progrès continus d’Albioma en matière de RSE récompensés par la notation ESG Gaïa Rating

Albioma est fier d’annoncer son intégration dans le premier tiers du classement national de l’indice Gaïa, référence de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) qui a évalué 390 valeurs françaises cotées de taille intermédiaire en 2021, un chiffre en hausse par rapport aux 230 valeurs françaises évaluées en 2020.

Membre de l’indice depuis 2014, Albioma s’est vu attribuer une note de 73/100, en constante progression depuis 2 ans, avec une hausse significative de 7 points. Albioma se classe ainsi au-dessus de la moyenne du benchmark national, évalué à 59/100.

Déjà distingué depuis plusieurs années par V.E. (anciennement Vigeo Eiris), autre référence en matière d’indice ISR (investissement socialement responsable), le classement annoncé par Gaïa est la récompense du fort engagement d’Albioma en matière de gouvernance, de politique sociale et environnementale et de dialogue envers ses parties prenantes externes.