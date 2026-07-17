Les profits de Travelers grimpent malgré des primes atones au 2e trimestre

Travelers dévoile un bénéfice net ajusté ("coeur") en croissance de 44% à 2,16 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, soit un BPA en progression de 54% à 10,04 USD, ainsi qu'un rendement des fonds propres ajusté ("coeur") de 24,9%, en amélioration de 6,1 points par rapport au 2e trimestre 2025.

Le groupe explique cette hausse des profits principalement par des pertes liées aux catastrophes naturelles plus faibles, un développement net plus favorable des réserves de l'exercice précédent, un revenu net d'investissement accru et un gain de souscription sous-jacent en hausse.

Si ses primes souscrites nettes sont restées quasiment stables, à 11,53 MdsUSD, la compagnie d'assurance new-yorkaise a vu son ratio combiné s'améliorer de 6,7 points à 83,6%. Son ratio combiné sous-jacent (excluant notamment l'effet des catastrophes naturelles, net de réassurance) s'est quant à lui amélioré de 0,6 point, à 84,1%.

"Nous sommes heureux de publier d'excellents résultats au 2e trimestre, avec une très forte performance en souscription dans les trois segments et un excellent résultat grâce à notre portefeuille d'investissements", commente le chief executive officer Alan Schnitzer, précisant que le revenu net d'investissement s'est accru de 14% à 883 MUSD.

"Ces résultats, ainsi que notre bilan exceptionnellement solide, nous ont permis de restituer plus de 1,5 MdUSD de capital excédentaire à nos actionnaires au cours du trimestre, y compris 1,3 MdUSD sous forme de rachats d'actions", souligne-t-il en outre.