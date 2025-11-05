Les profits de la division centres de données d'AMD ressortent sous les attentes

(AOF) - AMD a publié des résultats meilleurs que prévu, mais les profits de l'activité centres de données sont décevants. Au troisième trimestre, le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 1,24 milliard de dollars, en progression de 61% par rapport au troisième trimestre 2024. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,20 dollar, soit 3 cents de mieux que le consensus. Les revenus du fabricant américain de microprocesseurs ont augmenté de 36%, à 9,246 milliards de dollars et Wall Street anticipait 8,74 milliards de dollars.

"Nous avons réalisé un trimestre exceptionnel, avec un chiffre d'affaires et une rentabilité record qui reflètent la forte demande pour nos processeurs EPYC et Ryzen haute performance et nos accélérateurs IA Instinct", a déclaré Lisa Su, PDG d'AMD.

La croissance du groupe a été portée par l'activité jeux, dont les revenus sont passés en un an, de 462 millions de dollars à 1,298 milliard de dollars.

La division abritant les produits pour les centres de données a vu son chiffre d'affaires augmenter de 22%, à 4,3 milliards de dollars, tandis que le résultat opérationnel a progressé d'un peu plus de 3%, à 1,074 milliard de dollars. Wall Street ciblait un montant supérieur de 14%. La marge opérationnelle est tombée à 25%, contre 29%, un an auparavant.

Pour le quatrième trimestre 2025, AMD anticipe en moyenne des revenus d'environ 9,6 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 9,32 milliards de dollars. La marge brute ajustée est attendue à environ 54,5%, après 54% au troisième trimestre. Ces prévisions ne tiennent pas compte de revenus qui pourraient être générés par les livraisons d'AMD Instinct MI308 vers la Chine.

