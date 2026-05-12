Les produits structurés liés à Stellantis font parler d'eux

(Zonebourse.com) - Stellantis recule à la Bourse de Paris (-0,75%, à 6,368 euros), le groupe fait parler de lui dans un article du média Le Monde, selon lequel des produits structurés liés à l'action du constructeur automobile multi-marques pourraient faire perdre beaucoup d'argent aux épargnants.

Le Monde indique qu'entre les années 2023 et 2024, entre 2 et 2,5 milliards d'euros auraient été investis dans ce type de produits et que près de 80% de ceux en cours "sont en zone rouge ou s'en approchent dangereusement".

Les produits structurés en question sont des placements vendus à des particuliers, souvent via des banques privées, conseillers en gestion de patrimoine ou assurance-vie. Ces produits promettaient des coupons élevés, parfois jusqu'à 10 ou 14% et une "protection conditionnelle" du capital, tant que l'action ne chutait pas trop fortement.

Sauf que le souci est que l'action Stellantis a subi de lourds dégagements ces derniers mois. Depuis le 12 mai 2025, le titre a chuté de 31,36%, affichant même une chute de 25,24% sur la seule séance du 6 février 2026.

A cette date, le groupe a annoncé procéder à un "reset" avec principalement des charges exceptionnelles comptabilisées au second semestre 2025 d'un montant impressionnant de 22,5 milliards d'euros. Elles reflètent un changement stratégique "visant à placer la liberté de choix - grâce à une offre élargie de véhicules électriques, d'hybrides et de moteurs thermiques de pointe - au coeur des priorités de l'entreprise" expliquait le groupe. Avec de telles charges, Stellantis avait également annoncé renoncer à son dividende 2026.

Si ces produits font parler d'eux, c'est parce que la "protection" a disparu lorsque la baisse du titre a été importante. Stellantis n'y est pour rien, mais les créateurs des ces produits dérivés ont vraisemblablement choisi ce titre car il est connu, liquide, et volatile.

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