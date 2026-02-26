Les producteurs mondiaux d'aluminium cherchent à obtenir des acheteurs japonais des primes de 220 à 250 dollars par tonne pour le deuxième trimestre, d'après certaines sources

(Ajout de citations et de détails dans les paragraphes 4 à 9) par Yuka Obayashi

Les producteurs mondiaux d'aluminium ont offert aux acheteurs japonais des primes de 220 à 250 dollars par tonne métrique pour les expéditions d'avril à juin, en hausse de 13 à 28% par rapport au trimestre en cours et reflétant des primes plus élevées à l'étranger, ont déclaré trois sources jeudi.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de ce métal. Les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange CMAL0 constituent la référence pour la région.

Pour le trimestre janvier-mars, les acheteurs japonais ont accepté de payer une prime de 195 $ par tonne

PREM-ALUM-JP , soit une augmentation de 127 % par rapport au trimestre précédent, reflétant les craintes d'un resserrement de l'offre.

" Les primes aux États-Unis et en Europe restent élevées, ce qui nécessite un niveau de prime supérieur à celui du trimestre en cours pour introduire le métal en Asie", a déclaré l'une des sources d'un producteur impliqué dans les négociations trimestrielles sur les prix, citant les primes américaines particulièrement élevées en raison des faibles niveaux de stocks.

"La demande intérieure japonaise reste faible, mais les prévisions d'une reprise à partir d'avril - après les ajustements des stocks en fin d'année fiscale - soutiennent également notre décision d'offrir une prime plus élevée", a-t-il ajouté.

Les acheteurs, cependant, ont déclaré que les offres étaient trop agressives.

" La demande reste faible et les offres sont trop élevées", a déclaré une deuxième source d' une maison de commerce japonaise, ajoutant que les acheteurs chercheraient à obtenir des niveaux plus bas.

Les sources ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la question.

Les négociations trimestrielles sur les prix ont commencé cette semaine entre les acheteurs japonais et les producteurs, notamment Rio Tinto RIO.AX , RIO.L et South32 S32.AX .

Les négociations devraient se poursuivre jusqu'au mois prochain.