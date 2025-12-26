Les producteurs mondiaux augmentent les primes d'aluminium du premier trimestre pour les acheteurs japonais, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yuka Obayashi

Les principaux producteurs d'aluminium ont augmenté leurs offres de prime aux acheteurs japonais pour les expéditions de métal primaire de janvier-mars à 210-225 dollars par tonne métrique, contre des offres initiales de 190-203 dollars, ont déclaré deux sources impliquées dans les négociations trimestrielles sur les prix.

Le Japon est l'un des plus grands importateurs de métal léger en Asie, et les primes qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 constituent la référence pour la région.

Les dernières négociations trimestrielles sur les prix ont commencé début décembre entre les acheteurs japonais et les mineurs, dont Rio Tinto RIO.AX RIO.L et South32 S32.AX . Les négociations se terminent généralement avant le début du trimestre suivant, mais cette fois-ci, les pourparlers devraient se poursuivre le mois prochain, selon les sources.

Elles ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question.

Les producteurs ont précédemment offert aux acheteurs japonais des primes de 190 à 203 dollars la tonne, soit une augmentation de 121 à 136 % par rapport au trimestre en cours.

Cependant, les offres ont été révisées à 210-225 dollars après que South32 ait annoncé la semaine dernière son intention de mettre en veilleuse l'usine d'aluminium Mozal au Mozambique en mars, parce que la société n'a pas réussi à conclure un accord sur l'électricité avec le gouvernement, ont déclaré les sources.

"L'offre mondiale va encore se resserrer du fait de la suspension de Mozal", a déclaré l'une des sources, qui travaille pour un producteur.

"Nous espérions parvenir à un accord ce mois-ci, mais l'écart entre les vendeurs et les acheteurs reste important, et les négociations devraient se prolonger jusqu'à la nouvelle année", a ajouté la source.

Malgré la faiblesse de la demande au Japon, les primes au comptant ont augmenté pour atteindre environ 160 à 170 dollars par tonne, a déclaré la deuxième source, qui travaille dans un laminoir, ajoutant qu'une augmentation à partir du trimestre en cours semblait inévitable.

"En tant qu'acheteur, nous considérons qu'une prime d'environ 165 dollars est raisonnable pour le prochain trimestre, mais l'écart avec les producteurs est important et la conclusion d'un accord prendra du temps", a ajouté cette source.

Les stocks d'aluminium dans les trois principaux ports japonais AL-STK-JPPRT sont tombés à 312 100 tonnes à la fin du mois de novembre, soit une baisse de 5,2% par rapport au mois précédent, selon Marubeni 8002.T .