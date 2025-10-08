Les producteurs européens d’acier montent après les nouvelles mesures de l'UE

Les actions des producteurs européens d’acier grimpent en Bourse mercredi après que la Commission européenne a proposé de réduire de moitié les quotas d’acier importé de l’étranger et de doubler les droits de douane de 25% à 50% sur les livraisons excédentaires.

Vers 08h01 GMT, le titre SSAB SSABa.ST progresse de 3,96%, ArcelorMittal MT.AS de 3,56% et Aperam APAM.AS de 4,20%. L'allemand Thyssenkrupp TKAG.DE gagne 5,3%.

"Nous considérons les nouvelles propositions de sauvegarde de l'Union européenne comme positives pour l’ensemble des producteurs européens d’acier", souligne J.P. Morgan dans une note.

La banque ajoute anticiper des conséquences positives sur les prix de l’acier en Europe au quatrième trimestre 2025 et en 2026.

En raison de l'augmentation des importations et des droits de douane américains, les producteurs d'acier de l'UE ne fonctionnent qu'à 67% de leur capacité.

Les nouvelles mesures proposées par la Commission européenne prévoient de faire passer ce taux à 80%.

Dans un communiqué, Aperam s'est félicité mercredi de la proposition de l'exécutif européen et a appelé les Etats membres de l'UE et le Parlement européen à oeuvrer pour assurer la mise en oeuvre de ce nouvel instrument.

