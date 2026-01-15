Les producteurs de schiste américains Devon Energy et Coterra Energy sont en pourparlers en vue d'une fusion, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les producteurs de schiste Devon et Coterra Energy sont en pourparlers en vue d'une fusion, selon des sources

*

Les pourparlers n'en sont qu'à leur début; rien ne garantit qu'un accord sera conclu

*

Si l'opération se concrétise, il s'agirait de l'une des plus grandes fusions de schistes de ces dernières années

(Ajoute un contexte supplémentaire sur les entreprises et le marché de l'énergie) par David French

Devon Energy DVN.N et Coterra Energy CTRA.N étudient la possibilité d'une fusion, dans le cadre d'une opération qui pourrait créer l'un des plus grands producteurs indépendants de schiste aux États-Unis, selon des personnes familières avec le sujet.

Une éventuelle fusion, qui serait l'une des plus importantes entre producteurs d'énergie américains ces dernières années, intervient alors que les prix du brut américain restent sous pression en raison d'une surabondance mondiale de pétrole à court terme et de la perspective d'une augmentation de l'offre sur le marché dans les années à venir en provenance du Venezuela.

Les deux entreprises auraient entamé des pourparlers en vue d'un rapprochement, ont indiqué les sources, qui ont précisé qu'une transaction n'était pas garantie et ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des délibérations confidentielles.

Les actions de Devon ont reculé de 3 %, tandis que celles de Coterra ont bondi de plus de 6 % à la suite de la publication de l'article de Reuters. Devon a une valeur de marché d'environ 24 milliards de dollars, tandis que Coterra vaut environ 20 milliards de dollars.

Devon et Coterra n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Si les transactions dans le secteur de l'énergie ont été modérées en 2025, par rapport aux années record précédentes, les arguments en faveur d'une consolidation des producteurs américains de pétrole et de gaz naturel restent valables. Parmi les avantages, citons les économies d'échelle qui permettraient de contrôler les coûts dans un contexte de prix du brut déprimé, ainsi que l'obtention de ressources supplémentaires à un moment où de nombreux bassins de schiste arrivent à maturité et où les nouveaux terrains d'exploitation de premier choix se font rares.

Les deux entreprises sont présentes dans de nombreuses formations de schiste, notamment dans la partie du Delaware du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique et dans le bassin Anadarko de l'Oklahoma.

Devon possède également des actifs dans la zone Eagle Ford du sud du Texas, ainsi que dans le bassin Williston du Dakota du Nord. Coterra est très présente dans les Appalaches, puisqu'elle est née en 2021 de la fusion de Cimarex Energy et de Cabot Oil & Gas, une société axée sur la région de Marcellus.