Les producteurs de lithium misent sur le stockage par batterie alors que la demande ne se limite plus aux véhicules électriques

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* Le stockage par batterie stimule la reprise de la demande de lithium

* Les leaders du secteur font preuve d’un optimisme prudent quant à la reprise

* Le traitement du lithium est considéré comme nécessitant le soutien du gouvernement

par Ernest Scheyder

Le secteur du lithium se montre de plus en plus optimiste quant à une reprise du marché, la demande en plein essor pour les systèmes de stockage par batterie contribuant à compenser le ralentissement observé sur certains marchés des véhicules électriques, ont déclaré cette semaine les principaux producteurs lors d’une conférence sectorielle. Alors que les véhicules électriques ont été le principal moteur de la demande de lithium pendant des années, les changements réglementaires aux États-Unis et ailleurs ont freiné les ventes sur certains marchés clés. Ce ralentissement a coïncidé avec une surproduction du secteur, entraînant une forte baisse des prix du lithium.

Mais la demande croissante de systèmes de stockage par batterie stationnaires, portée par l’expansion de l’intelligence artificielle et les efforts visant à renforcer les réseaux électriques, contribue à redessiner les perspectives du marché.

"La période de surcorrection du marché est terminée", a déclaré Raju Daswani, directeur général du cabinet de conseil Fastmarkets. "Le stockage d’énergie est devenu l’un des principaux moteurs de la croissance sur ce marché."

Fastmarkets estime que la demande de lithium destiné aux systèmes de stockage par batterie progresse de 40% par an, a-t-il précisé.

"Il s’agit d’un changement fondamental qui apporte une base solide si l’on compare cette situation à celle de la demande en véhicules électriques, bien plus volatile et tirée par la consommation", a déclaré M. Daswani lors de la conférence Fastmarkets Global Lithium, Battery and Critical Materials qui s’est tenue à Las Vegas.

La fréquentation de la conférence, considérée comme le plus grand rassemblement annuel au monde d’investisseurs, de dirigeants et de consommateurs du secteur du lithium, a augmenté de 10 % cette année pour atteindre environ 1.100 participants, ont indiqué les organisateurs. L’ambiance contrastait nettement avec celle, morose, qui régnait lors de la conférence de 2025 . Depuis lors, les prix du lithium ont plus que triplé. "Au cours des deux prochaines années, la demande de lithium sera beaucoup plus équilibrée entre les véhicules électriques et le stockage d’énergie", a déclaré Jérôme Pécresse, directeur de la division aluminium et lithium de Rio Tinto RIO.L RIO.AX , qui vise à augmenter la capacité de production de lithium d’ici 2028. Albemarle ALB.N , premier producteur mondial de lithium, a indiqué constater une croissance régulière dans le domaine du stockage par batterie, contrairement à la demande en véhicules électriques, qui présente des fluctuations importantes.

"Le stockage sur réseau est réparti de manière beaucoup plus homogène à travers le monde", a déclaré Eric Norris, directeur commercial de la société, à Reuters en marge de la conférence. "C’est un facteur de demande intéressant." Autre signe de la demande du marché, Ioneer INR.AX a annoncé lundi avoir signé une lettre d’intention avec Hyundai Engineering 000720.KS et une filiale du gouvernement sud-coréen afin de soutenir son projet d’extraction de lithium dans le Nevada.

ON CONTINUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN GOUVERNEMENTAL AUX PRIX Malgré l’amélioration du marché, les dirigeants ont exhorté les gouvernements à faire davantage pour soutenir financièrement la transformation du lithium, un segment dominé par des entreprises chinoises à faibles coûts. Les dirigeants du G7 ont par exemple convenu la semaine dernière de mieux coordonner leurs efforts pour dynamiser les marchés occidentaux du lithium et du nickel. "Que sont prêts à payer les gouvernements pour garantir la sécurité de l’approvisionnement? Il y a un prix à payer pour cela, et il n’a pas encore été payé", a déclaré Dale Henderson, directeur général de PLS PLS.AX , le plus grand producteur indépendant de lithium d’Australie .

Audrey Robertson, secrétaire d’État adjointe à l’Énergie des États-Unis, a encouragé le secteur à se concentrer sur les innovations technologiques susceptibles de transformer le fonctionnement des marchés du lithium et d’autres minéraux critiques.

"La manière dont nous traitons le lithium aujourd’hui n’est pas celle que nous utiliserons dans cinq ans", a déclaré Mme Robertson à Reuters en marge de la conférence.