Les producteurs d'énergie australiens estiment que la révision de la politique gazière ne répond pas aux objectifs en matière d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les paragraphes 4 à 12) par Helen Clark

La présidente d'Australian Energy Producers (AEP), Cecile Wake, a déclaré mardi que l'examen du marché du gaz mené par le gouvernement n'atteignait pas son objectif de renforcer l'offre. « Nous devons éviter le "faux choix" entre un marché national du gaz bien approvisionné et une forte industrie du gaz naturel liquéfié », a déclaré Mme Wake lors de la conférence de l'AEP à Adélaïde.

Cette révision, annoncée pour la première fois en décembre, a abouti ce mois-ci à une décision obligeant les exportateurs d'énergie à réserver 20 % de leur gaz naturel aux marchés nationaux de la côte est de l'Australie.

Mme Wake est également présidente nationale de Shell Australia, l’un des trois exportateurs de gaz naturel liquéfié du Queensland qui seront touchés par cette politique de réservation.

Les acteurs du secteur se sont plaints du fait que de nombreux détails restent flous , notamment la question de savoir si les marchés du gaz qui ne sont pas physiquement reliés au marché de la côte est sont concernés par le dispositif de réservation. L'Australie-Occidentale dispose de sa propre politique de réservation de gaz domestique de 15%.

Ce dispositif s'appliquera à partir de juillet de l'année prochaine et n'affectera pas les contrats existants, a déclaré le gouvernement. Dans le même temps, il a exclu l'instauration d'une taxe exceptionnelle de 25% sur les exportations de gaz.

La côte est pourrait connaître une pénurie de gaz d'ici la fin de la décennie, selon les chiffres de l'Australian Energy Market Operator.

S'exprimant lors d'une table ronde, Mme Wake a déclaré que tous les producteurs s'accordaient à dire que la politique de réservation pourrait entraîner une offre excédentaire qui ferait baisser les prix et, à terme, découragerait les investissements dans la prospection et le développement de nouveaux gisements de gaz.

« Cela va vraiment réduire la confiance que les partenaires commerciaux régionaux ont dans le sérieux du gouvernement lorsqu’il affirme que l’Australie sera un partenaire sûr et fiable pour les pays de la région », a-t-elle déclaré.

L'Australie a dévoilé une série d'accords visant à garantir l'approvisionnement en produits raffinés et en pétrole brut du pays après la fermeture du détroit d'Ormuz, conclus avec ses principaux partenaires importateurs de GNL.

Kevin Gallagher, directeur général de Santos, dont la société exploite le projet Gladstone LNG dans le Queensland et qui est le seul des trois exportateurs à s'approvisionner en gaz auprès de tiers, a déclaré que la baisse des prix pourrait « tuer des entreprises ».

« Cela doit être mûrement réfléchi », a-t-il déclaré.

Le ministre adjoint chargé des Ressources, Anthony Chisholm, a indiqué que le gouvernement prévoyait de consulter le secteur dans les semaines à venir et que le Parti travailliste était « déterminé à mener ces consultations ».