Les producteurs d'électricité chutent après un rapport sur un accord de la Maison Blanche visant à réduire les prix de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de certains services publics américains chutent avant la mise sur le marché

** Reuters rapporte que des gouverneurs des États américains se rendront à la Maison Blanche vendredi pour signer un accord avec l'administration Trump visant à freiner la hausse des coûts de l'électricité

** L'accord comprend des plafonds de prix pour deux ans sur les futures ventes aux enchères dans le réseau PJM et oblige les nouveaux opérateurs de centres de données comme Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O à assumer une plus grande part du coût de l'expansion du réseau

** Talen Energy TLN.O chute de 8,6 %, Constellation Energy

CEG.O et Vistra VST.N baissent de 4,2 % à 4,6 %

** Les analystes de Jefferies estiment que cette décision n'est pas une surprise, mais qu'elle constituerait un choc négatif pour les investisseurs dans le secteur de l'énergie

** Il y a un "risque net pour les opérateurs historiques CEG, TLN, VST, et Capital Power CPX.TO sur la nouvelle offre" - Jefferies

** Le courtier ajoute toutefois que GE Vernova GEV.N , NRG Energy NRG.N , PPL Corp PPL.N , NextEra Energy NEE.N sont bien positionnés pour bénéficier de l'accord