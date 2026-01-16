 Aller au contenu principal
Les producteurs d'électricité chutent après un rapport sur un accord de la Maison Blanche visant à réduire les prix de l'électricité
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de certains services publics américains chutent avant la mise sur le marché

** Reuters rapporte que des gouverneurs des États américains se rendront à la Maison Blanche vendredi pour signer un accord avec l'administration Trump visant à freiner la hausse des coûts de l'électricité

** L'accord comprend des plafonds de prix pour deux ans sur les futures ventes aux enchères dans le réseau PJM et oblige les nouveaux opérateurs de centres de données comme Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O à assumer une plus grande part du coût de l'expansion du réseau

** Talen Energy TLN.O chute de 8,6 %, Constellation Energy

CEG.O et Vistra VST.N baissent de 4,2 % à 4,6 %

** Les analystes de Jefferies estiment que cette décision n'est pas une surprise, mais qu'elle constituerait un choc négatif pour les investisseurs dans le secteur de l'énergie

** Il y a un "risque net pour les opérateurs historiques CEG, TLN, VST, et Capital Power CPX.TO sur la nouvelle offre" - Jefferies

** Le courtier ajoute toutefois que GE Vernova GEV.N , NRG Energy NRG.N , PPL Corp PPL.N , NextEra Energy NEE.N sont bien positionnés pour bénéficier de l'accord

Valeurs associées

ALPHABET-A
331,6200 USD NASDAQ -0,35%
AMAZON.COM
237,4700 USD NASDAQ -0,30%
CAPITAL POWER
58,480 CAD TSX -4,51%
CNSTLLTN ENER CO
320,3450 USD NASDAQ -6,11%
EVERGY
75,6150 USD NASDAQ -0,22%
GE VERNOVA
683,560 USD NYSE +6,41%
NEXTERA ENERGY
82,180 USD NYSE -0,06%
NRG ENERGY
154,130 USD NYSE -2,74%
PPL
36,030 USD NYSE +0,88%
TALEN ENERGY
388,7800 USD NASDAQ -7,23%
VISTRA
165,500 USD NYSE -8,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

