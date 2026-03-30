Les producteurs d’aluminium américains grimpent avant-Bourse après les frappes iraniennes au M.-O.

Les producteurs d’aluminium américains sont en hausse en avant-Bourse lundi, alors que les prix du métal atteignent des records pluriannuels après des frappes aériennes iraniennes sur deux grands producteurs du Moyen-Orient durant le week-end.

La guerre qui oppose depuis un mois les États-Unis et Israël à l’Iran et la fermeture du détroit d’Hormuz ont déjà réduit les livraisons d’aluminium vers les marchés d’exportation.

Aluminium Bahrain ALBH.BH , qui exploite la plus grande fonderie au monde sur un seul site, a déclaré évaluer les dégâts causés par les frappes iraniennes. L’entreprise a interrompu trois lignes de production représentant 19% de sa capacité totale pour préserver la continuité de ses activités, sans préciser la durée exacte de l’arrêt.

Emirates Global Aluminium a pour sa part annoncé que son usine d’Al Taweelah avait subi des "dommages importants".

Le Moyen-Orient représente environ 9% de la capacité mondiale d’aluminium. L’Europe a importé l’an dernier 1,2 million de tonnes d’aluminium primaire et allié depuis le Moyen-Orient et l’Égypte, soit 20% de son approvisionnement, tandis que les États-Unis ont importé près de 3,4 millions de tonnes, selon Trade Data Monitor.

Les prix sur le London Metal Exchange ont touché lundi des records de quatre ans, à 3.492 dollars (30041,55 euros) la tonne métrique vers 10h48 GMT.

"Les frappes de l’Iran sur les usines d’aluminium du Moyen-Orient menacent d’envoyer un marché fragile dans une crise, faisant peser la perspective de prix records", a indiqué Britannia Global Markets.

Parmi les producteurs américains, Alcoa AA.N prend 8,4% avant l'ouverture, tandis que Century Aluminum CENX.O et Kaiser Aluminum KALU.O gagnent respectivement de 8,3% et 2,2%.

Les actions du secteur grimpent également en Europe, Norsk Hydro NHY.OL progressant de 8% vers 12h39 GMT.

(Reportage Tharuniyaa Lakshmi et Pratima Desai, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)