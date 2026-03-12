Les procureurs italiens demandent un procès pour Amazon et quatre dirigeants pour une fraude fiscale présumée de 1,4 milliard de dollars

* Les procureurs de Milan poursuivent le procès malgré l'accord fiscal d'Amazon

* L'algorithme d'Amazon aurait permis à des vendeurs de pays tiers d'échapper à la TVA

* Le géant américain de la technologie a déclaré précédemment qu'il "défendrait vigoureusement sa position"

Les procureurs de Milan ont demandé un procès pour l'unité européenne d'Amazon AMZN.O et quatre de ses dirigeants pour une fraude fiscale présumée d'une valeur d'environ 1,2 milliard d'euros (1,38 milliard de dollars), ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette décision est sans précédent pour une affaire de ce type en Italie, Amazon ayant accepté en décembre de payer 527 millions d'euros, y compris les intérêts, à l'Agence italienne des impôts pour régler le différend fiscal.

Dans toutes les affaires précédentes impliquant d'autres groupes internationaux, une fois le règlement conclu et le paiement effectué, les procureurs ont clos les enquêtes pénales connexes, soit par des accords de plaidoyer, soit en classant les affaires.

Cette fois-ci, cependant, les procureurs de Milan n'ont pas partagé l'approche de l'administration fiscale et ont décidé de poursuivre leur enquête, ce qui a conduit à une demande de renvoi des suspects devant un tribunal.

Amazon n'a pas été immédiatement disponible pour commenter.

Après l'accord fiscal conclu en décembre, le géant américain de la technologie a déclaré qu'il "défendrait vigoureusement sa position sur l'affaire criminelle potentielle non fondée".

"Des environnements réglementaires imprévisibles, des pénalités disproportionnées et des procédures judiciaires prolongées affectent de plus en plus l'attractivité de l'Italie en tant que destination d'investissement", a ajouté l'entreprise.

Un juge va maintenant fixer une date pour une audience préliminaire afin de décider s'il convient d'inculper les accusés ou de classer l'affaire.

"ALGORITHME D'ÉVASION DE LA TVA

Les procureurs de Milan et la police fiscale avaient placé les quatre dirigeants et la société luxembourgeoise Amazon EU Sarl sous enquête pour évasion présumée de la TVA sur les ventes en ligne en Italie entre 2019 et 2021.

Selon les accusations vues par Reuters, l'algorithme et les modèles opérationnels d'Amazon ont permis la vente en Italie de biens provenant de dizaines de milliers de vendeurs non européens - pour la plupart chinois - sans divulguer leur identité, les aidant ainsi à éviter de payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En vertu de la législation italienne, un intermédiaire qui propose des biens à la vente en Italie est solidairement responsable du non-paiement de la TVA par les vendeurs extracommunautaires qui opèrent par l'intermédiaire de sa plateforme.

Dans leur demande de procès, les procureurs de Milan ont désigné le ministère italien de l'économie comme la partie lésée.

Si elles sont confirmées par le tribunal, ces allégations pourraient constituer une menace pour le modèle commercial d'Amazon dans toute l'Europe, car la TVA est une taxe harmonisée au niveau de l'UE, ont déclaré les deux sources.

Il s'agit de l'une des nombreuses affaires impliquant l'entreprise en Italie.

Le Parquet européen (EPPO) enquête sur des infractions présumées similaires pour la période 2021-2024.

Les procureurs de Milan mènent également deux autres enquêtes: l'une sur une fraude douanière et fiscale présumée concernant des importations chinoises , et l'autre pour déterminer si Amazon avait un établissement permanent non déclaré en Italie entre 2019 et 2024 et aurait donc dû payer plus d'impôts dans le pays.

Par ailleurs, le 24 février, le gendarme italien de la vie privée a ordonné à une unité locale d'Amazon de cesser d'utiliser les données personnelles de plus de 1 800 employés d'un entrepôt situé au nord-est de Rome.

