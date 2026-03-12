 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les procureurs italiens demandent un procès pour Amazon et quatre dirigeants pour une fraude fiscale présumée de 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les procureurs de Milan poursuivent le procès malgré l'accord fiscal d'Amazon

* L'algorithme d'Amazon aurait permis à des vendeurs de pays tiers d'échapper à la TVA

* Le géant américain de la technologie a déclaré précédemment qu'il "défendrait vigoureusement sa position"

(Ajout des détails de l'enquête et du contexte à partir du paragraphe 5) par Emilio Parodi

Les procureurs de Milan ont demandé un procès pour l'unité européenne d'Amazon AMZN.O et quatre de ses dirigeants pour une fraude fiscale présumée d'une valeur d'environ 1,2 milliard d'euros (1,38 milliard de dollars), ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette décision est sans précédent pour une affaire de ce type en Italie, Amazon ayant accepté en décembre de payer 527 millions d'euros, y compris les intérêts, à l'Agence italienne des impôts pour régler le différend fiscal.

Dans toutes les affaires précédentes impliquant d'autres groupes internationaux, une fois le règlement conclu et le paiement effectué, les procureurs ont clos les enquêtes pénales connexes, soit par des accords de plaidoyer, soit en classant les affaires.

Cette fois-ci, cependant, les procureurs de Milan n'ont pas partagé l'approche de l'administration fiscale et ont décidé de poursuivre leur enquête, ce qui a conduit à une demande de renvoi des suspects devant un tribunal.

Amazon n'a pas été immédiatement disponible pour commenter.

Après l'accord fiscal conclu en décembre, le géant américain de la technologie a déclaré qu'il "défendrait vigoureusement sa position sur l'affaire criminelle potentielle non fondée".

"Des environnements réglementaires imprévisibles, des pénalités disproportionnées et des procédures judiciaires prolongées affectent de plus en plus l'attractivité de l'Italie en tant que destination d'investissement", a ajouté l'entreprise.

Un juge va maintenant fixer une date pour une audience préliminaire afin de décider s'il convient d'inculper les accusés ou de classer l'affaire.

"ALGORITHME D'ÉVASION DE LA TVA

Les procureurs de Milan et la police fiscale avaient placé les quatre dirigeants et la société luxembourgeoise Amazon EU Sarl sous enquête pour évasion présumée de la TVA sur les ventes en ligne en Italie entre 2019 et 2021.

Selon les accusations vues par Reuters, l'algorithme et les modèles opérationnels d'Amazon ont permis la vente en Italie de biens provenant de dizaines de milliers de vendeurs non européens - pour la plupart chinois - sans divulguer leur identité, les aidant ainsi à éviter de payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En vertu de la législation italienne, un intermédiaire qui propose des biens à la vente en Italie est solidairement responsable du non-paiement de la TVA par les vendeurs extracommunautaires qui opèrent par l'intermédiaire de sa plateforme.

Dans leur demande de procès, les procureurs de Milan ont désigné le ministère italien de l'économie comme la partie lésée.

Si elles sont confirmées par le tribunal, ces allégations pourraient constituer une menace pour le modèle commercial d'Amazon dans toute l'Europe, car la TVA est une taxe harmonisée au niveau de l'UE, ont déclaré les deux sources.

Il s'agit de l'une des nombreuses affaires impliquant l'entreprise en Italie.

Le Parquet européen (EPPO) enquête sur des infractions présumées similaires pour la période 2021-2024.

Les procureurs de Milan mènent également deux autres enquêtes: l'une sur une fraude douanière et fiscale présumée concernant des importations chinoises , et l'autre pour déterminer si Amazon avait un établissement permanent non déclaré en Italie entre 2019 et 2024 et aurait donc dû payer plus d'impôts dans le pays.

Par ailleurs, le 24 février, le gendarme italien de la vie privée a ordonné à une unité locale d'Amazon de cesser d'utiliser les données personnelles de plus de 1 800 employés d'un entrepôt situé au nord-est de Rome.

(1 dollar = 0,8669 euro)

Valeurs associées

AMAZON.COM
209,8900 USD NASDAQ -1,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le 12 mars 2026, un officier de l'armée royale thaïlandaise éclaire une pièce transformée en commissariat de police chinois, à l'intérieur d'un centre d'escroquerie abandonné à O'Smach, ville frontalière entre la Thaïlande et le Cambodge ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Cambodge: l'armée thaïlandaise fait visiter un centre d'arnaques en ligne
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:37 

    Ordinateurs brisés, uniformes de policiers contrefaits, faux billets de cent dollars: ces vestiges témoignent de la fuite précipitée des employés d'un centre d'escroquerie en ligne, à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Ces employés étaient contraints ... Lire la suite

  • Christian Estrosi, maire de Nice (Horizon), le 26 février 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    A Nice, l'invraisemblable campagne municipale vire au mauvais film
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:35 

    Le duel entre Christian Estrosi et Eric Ciotti à Nice s'annonçait sans merci mais l'enquête sur la tête de porc retrouvée devant son domicile met le maire en grande difficulté, alimentant des soupçons de complot qu'il dément et transformant la campagne en scénario ... Lire la suite

  • ( AFP / CARL DE SOUZA )
    Brésil: l'inflation ralentit en février, grâce aux carburants
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.03.2026 17:34 

    L'inflation au Brésil a ralenti à 3,8% en glissement annuel en février, selon les chiffres officiels publiés jeudi, à la faveur d'une baisse du prix des carburants déjà menacée par la guerre au Moyen-Orient. L'inflation est un sujet sensible pour le président de ... Lire la suite

  • Le Coin des Experts: Qu'est ce qu'un produit dit Quanto?
    Le Coin des Experts : Qu'est ce qu'un produit dit Quanto?
    information fournie par SG Bourse 12.03.2026 17:33 

    Envie d'en savoir plus sur les Produits de Bourse? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LeCoindesExperts par Société Générale Produits de Bourse. Une vidéo chaque semaine pour maîtriser les points les plus techniques des Produits de Bourse. Cette semaine ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank