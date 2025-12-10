 Aller au contenu principal
Les procureurs généraux des États-Unis mettent en garde les grandes entreprises technologiques contre les résultats "délirants" de l'IA
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des demandes de commentaires adressées par Reuters aux entreprises) par Courtney Rozen

Microsoft, Meta, Google et Apple font partie des 13 entreprises qui ont reçu un avertissement de la part d'un groupe bipartisan de procureurs généraux des États, selon une lettre des dirigeants des États, qui ont déclaré que les "sorties délirantes" de leurs chatbots pourraient violer les lois de l'État. La lettre a été rendue publique mercredi. Des dizaines de procureurs généraux y affirment que les chatbots "encouragent les délires des utilisateurs", créant ainsi des risques pour la santé mentale des enfants et des adultes. Ils ont cité des articles de presse faisant état d'un adolescent qui s'est confié à un chatbot d'IA au sujet de son plan de suicide. Ils ont demandé aux entreprises d'autoriser des audits indépendants de leurs produits, ajoutant que les autorités de régulation nationales et fédérales devraient être en mesure de les examiner.

Microsoft et Google ont refusé de commenter la lettre. Meta et Apple n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les États sont engagés dans une bataille avec Washington sur la réglementation de l'IA. L'administration Trump cherche à empêcher les États d'adopter leurs propres lois régissant la technologie. Des dizaines de procureurs généraux d'État des deux partis politiques se sont opposés, exhortant les dirigeants du Congrès à rejeter l'interdiction.

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,2200 USD NASDAQ +0,99%
APPLE
278,6850 USD NASDAQ +0,54%
META PLATFORMS
650,1300 USD NASDAQ -1,04%
MICROSOFT
478,4800 USD NASDAQ -2,75%
