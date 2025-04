Les procureurs américains vont requérir la peine de mort à l'encontre de Luigi Mangione pour le meurtre d'un cadre de UnitedHealth

Les procureurs américains ont officiellement déclaré jeudi à un tribunal qu'ils avaient l'intention de demander la peine de mort pour Luigi Mangione , qui est accusé d'avoir assassiné un cadre de UnitedHealth Group UNH.N à New York l'année dernière. Mangione, 26 ans, doit comparaître vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan pour une mise en accusation. Il a plaidé non coupable dans le cadre d'un autre acte d'accusation de l'État de New York concernant le meurtre de Brian Thompson, directeur général de la division assurance de UnitedHealth. Si les autorités publiques ont condamné le meurtre, certains Américains ont acclamé Mangione, estimant qu'il avait attiré l'attention sur les coûts élevés des soins de santé aux États-Unis et sur le pouvoir des assureurs de refuser le paiement de certains traitements. Pour justifier leur décision, les procureurs ont écrit dans leur dossier que Mangione "présente un danger futur parce qu'il a exprimé l'intention de cibler une industrie entière et de rallier l'opposition politique et sociale à cette industrie, en se livrant à un acte de violence mortelle" Le procureur général des États-Unis, Pam Bondi, a annoncé au début du mois que le ministère de la justice demanderait la peine de mort pour Mangione. La plainte déposée jeudi par le bureau du procureur de Manhattan officialise l'intention des procureurs d'imposer la peine de mort. Les avocats de M. Mangione n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire jeudi. Ils ont déclaré que l'annonce de Mme Bondi, le 1er avril, était "résolument politique" () et qu'elle violait les protocoles gouvernementaux relatifs aux décisions de condamnation à la peine de mort. Si Mangione est reconnu coupable dans l'affaire fédérale, le jury déterminera dans une phase distincte du procès s'il doit recommander la peine de mort. Cette recommandation devra être unanime et le juge sera tenu de l'appliquer. M. Thompson a été abattu le 4 décembre à l'extérieur d'un hôtel de Midtown Manhattan, où la société était réunie pour une conférence d'investisseurs. Ce meurtre effronté et la chasse à l'homme de cinq jours qui s'en est suivie ont captivé les Américains. Les policiers d'Altoona, en Pennsylvanie, ont trouvé Mangione en possession d'un pistolet 9 millimètres et d'un silencieux, de vêtements correspondant à ceux portés par le tireur de Thompson sur les images de surveillance, et d'un carnet de notes décrivant l'intention d'"assommer" le directeur général d'une compagnie d'assurance , d'après un document déposé au tribunal. Mangione est actuellement détenu dans une prison fédérale à Brooklyn.

