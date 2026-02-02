 Aller au contenu principal
Les problèmes d'approvisionnement et les troubles politiques freinent la croissance de l'aviation
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 07:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Grand rassemblement de dirigeants du secteur de l'aviation à la veille du salon aéronautique de Singapour

*

Les responsables mettent en garde contre les pénuries d'approvisionnement et les pressions géopolitiques

*

Les commentaires du président américain Trump sur la certification des avions la semaine dernière ont suscité l'inquiétude

(Ajout de la citation du président de l'OACI, paragraphe 13) par Julie Zhu, Tim Hepher et Joe Brock

Les dirigeants du secteur de l'aviation ont abordé les obstacles à la croissance et l'impact des tensions géopolitiques à la veille du salon aéronautique de Singapour lundi, tout en réaffirmant leurs engagements en matière de réduction des émissions.

Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement nuisent aux compagnies aériennes mondiales et persisteront pendant un certain temps encore, a averti le président de l'Association internationale du transport aérien (IATA) aux dirigeants du secteur et aux régulateurs.

"Cette perturbation continue d'avoir un impact majeur", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, lors du sommet de l'aviation de Changi, en amont du plus grand salon aéronautique d'Asie.

Les constructeurs d'avions Airbus AIR.PA et Boeing BA.N sont confrontés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement depuis la pandémie de COVID-19, tandis que les fabricants de moteurs comme GE Aerospace GE.N et Pratt & Whitney RTX.N doivent jongler avec les demandes concurrentes d'assemblage de nouveaux avions et de maintenance des flottes existantes.

L'aviation doit également faire face à des changements géopolitiques, notamment les droits de douane américains , qui ont bouleversé les flux de fret aérien.

"Je pense que l'impact des changements géopolitiques a été beaucoup plus évident sur le fret aérien que sur les passagers", a déclaré Willie Walsh.

Les expéditions de fret aérien entre l'Asie et l'Amérique du Nord ont baissé de 0,8 % l'année dernière, pour la première fois depuis longtemps, alors que les volumes entre l'Europe et l'Asie ont augmenté de 10,3 %, a-t-il ajouté.

La région Asie-Pacifique, propulsée par la Chine et l'Inde, est celle qui connaît la plus forte croissance en matière de transport aérien, avec une augmentation du trafic de passagers de 7,3 % prévue pour 2026.

Toshiyuki Onuma, président nouvellement élu du conseil d'administration de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'organe des Nations unies chargé de l'aviation, a prévenu que l'aviation aurait du mal à suivre la croissance prévue sans une action coordonnée.

"Un système conçu pour 4 milliards de passagers ne peut en accueillir trois fois plus sans transformation", a-t-il déclaré. "Nous devons également accélérer les progrès pour parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050."

L'ARMEMENT DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Ce rassemblement intervient alors que les tensions autour de la certification des avions menacent de perturber un système de normes aéronautiques mondiales vieux de plusieurs décennies, connu sous le nom de "Convention de Chicago".

Toshiyuki Onuma a évité de se laisser entraîner dans le conflit concernant les exigences du président américain Donald Trump la semaine dernière pour que le Canada certifie certains jets d'affaires Gulfstream conçus par les États-Unis ou qu'il s'expose à des droits de douane , déclarant aux journalistes que l'OACI resterait "techniquement neutre".

"S'il est évident que certains États membres violent la Convention de Chicago, la fonction de l'OACI est (de) demander à ce pays de rectifier la situation", a-t-il déclaré, sans préciser si cela s'appliquait à l'intervention de Donald Trump.

S'adressant aux 350 dirigeants du secteur de l'aviation, il a souligné l'importance de la coopération mondiale.

"Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons parvenir à un secteur plus sûr, plus durable et plus compétitif", a déclaré Toshiyuki Onuma.

Les commentaires de Donald Trump ont suscité l'inquiétude parmi les compagnies aériennes et les spécialistes de la certification, qui se sont demandé si la certification des aéronefs devait être mêlée à la politique.

"Il ne peut y avoir de transactions sur la certification", a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire chargé de la réglementation.

Le commissaire européen chargé des transports, Apostolos Tzitzikostas, est devenu la dernière personnalité de haut rang à mettre en garde contre la "militarisation" des chaînes d'approvisionnement à mesure que les grandes puissances poursuivent leurs agendas géopolitiques.

"Aujourd'hui (il y a) de vrais problèmes pour développer la croissance de l'aviation dans les années à venir... des problèmes de militarisation des dépendances dans les chaînes d'approvisionnement", a-t-il déclaré lors de la conférence.

Ses commentaires font écho à l'avertissement lancé le mois dernier par l'industrie aérospatiale française sur le sort des chaînes d'approvisionnement transfrontalières qui ont été construites dans le cadre de politiques de mondialisation aujourd'hui en recul.

Les dirigeants de l'industrie aérospatiale affirment que les terres rares - un composant des moteurs d'avion - restent un point de pression particulier malgré la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine . La Chine domine l'offre mondiale de ces métaux.

Environnement

Valeurs associées

AIRBUS
193,400 EUR Euronext Paris -0,31%
BOEING CO
233,720 USD NYSE -0,13%
GE AEROSPACE
306,820 USD NYSE +2,72%
RTX
200,920 USD NYSE +0,51%
