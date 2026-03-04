Les problèmes d'approvisionnement en aluminium s'intensifient avec l'arrêt des livraisons au Bahreïn et la fermeture de l'usine d'électrolyse du Qatar

* Alba déclare un cas de force majeure et cherche d'autres solutions de transport maritime

* L'arrêt de Qatalum aggrave les problèmes d'approvisionnement, Norsk Hydro déclare un cas de force majeure

* Les primes européennes et américaines de l'aluminium atteignent des sommets pluriannuels

(Remaniement avec plus de citations et de contexte) par Eric Onstad et Tom Daly

Aluminium Bahrain ALBH.BH , qui gère l'une des plus grandes fonderies du monde, a averti ses clients mercredi qu'elle avait interrompu ses expéditions en raison de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, exacerbant ainsi les préoccupations en matière d'approvisionnement après la fermeture d'une fonderie qatarie un jour plus tôt.

Les prix de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres ont bondi de 5,1 % pour atteindre 3 418 dollars la tonne après la nouvelle, leur niveau le plus élevé depuis avril 2022, et les analystes ont déclaré que les prix pourraient être encore plus élevés étant donné qu'environ 8 % de l'offre mondiale est produite dans la région.

Goldman Sachs a déclaré lundi que les prix pourraient atteindre 3 600 dollars la tonne si la production dans la région était perdue pendant un mois.

ARRÊT DE LA NAVIGATION DANS LE DÉTROIT D'HORMUZ

Alba a déclaré un cas de force majeure mercredi et a informé les clients concernés des retards, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Le transport maritime par le détroit entre l'Iran et Oman, qui achemine environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde, est pratiquement à l'arrêt depuis que des navires dans la zone ont été touchés par les représailles de l'Iran contre les frappes américaines et israéliennes.

"C'est à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz que nous ne sommes pas en mesure d'expédier. Nous produisons donc, mais le métal est ici à Alba," a déclaré le porte-parole.

"Le cas de force majeure... n'est pas dû à des perturbations ou à des dommages subis par la fonderie", a ajouté le porte-parole. "L'équipe travaille intensément à l'identification de solutions de transport alternatives afin de minimiser l'impact."

Alba, dont la fonderie est la plus grande en dehors de la Chine, premier producteur mondial, a produit 1,62 million de tonnes métriques d'aluminium en 2025, selon son site web.

Au plus haut mercredi, le prix du métal léger utilisé dans la construction, le transport et l'emballage a augmenté de 9 % cette semaine après l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran au cours du week-end.

FERMETURE D'UNE FONDERIE QATARIE

Les investisseurs étaient déjà sur les dents après avoir appris mardi que la fonderie qatarie Qatalum avait commencé à fermer et que l'actionnaire Norsk Hydro NHY.OL avait émis un avis de force majeure à l'intention de ses clients.

Hydro a déclaré que la fermeture de la fonderie de 648 000 tonnes métriques par an devrait être achevée d'ici la fin du mois de mars et qu'un redémarrage complet pourrait prendre de six à douze mois.

Plus de 5 millions de tonnes de métal sont expédiées par le

détroit d'Ormuz chaque année par les fonderies de Bahreïn, du Qatar, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. D'énormes quantités de bauxite et d'alumine font le chemin inverse pour alimenter les fonderies.

Les primes européennes sur l'aluminium , payées en plus des prix du métal physique au LME, ont atteint 436 dollars la tonne pour avril EPDc2 , les niveaux les plus élevés depuis 3 ans et demi, tandis que les primes américaines AUKPc2 ont grimpé au niveau record de 1,075 dollar la livre.