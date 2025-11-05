 Aller au contenu principal
Les prix producteurs se tassent dans la zone euro en septembre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 11:25

En septembre 2025 par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après des baisses de 0,4% observées en août.

Dans la zone euro en septembre, ils sont restées stables pour les biens intermédiaires et les biens d'équipement, ont diminué de 0,2% pour l'énergie, mais augmenté pour les biens de consommation durables (+0,3%) et non durables (+0,1%).

Par rapport à septembre 2024, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,2% dans la zone euro et augmenté de 0,1% dans l'UE en septembre, à comparer à des reculs en rythme annuel de respectivement 0,6% et 0,4% en août.

