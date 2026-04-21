Les prix du pétrole grimpent de 5 % après que Donald Trump a déclaré qu'il ne voulait pas prolonger le cessez-le-feu en Iran

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* La navigation dans le détroit d'Ormuz reste perturbée, l'UE et l'Allemagne surveillent les risques d'approvisionnement en kérosène

* La Russie va interrompre ses exportations de pétrole vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba; l'Ukraine s'attend à un programme d'aide

* Les ventes au détail augmentent aux États-Unis, alors que la guerre en Iran fait grimper les prix de l'essence

* La politique de la Fed est soumise à des pressions politiques

(Ajout des derniers prix) par Scott DiSavino

Les prix du pétrole ont grimpé d'environ 5% mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne voulait pas prolonger un cessez-le-feu bientôt expiré dans la guerre contre l'Iran et que l'armée américaine était "prête à partir" si les négociations n'aboutissaient pas.

Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 4,30 dollars, soit 4,5 %, pour atteindre 99,78 dollars le baril à 13 h 13 HAE (1713 GMT), tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 4,75 dollars, soit 5,3 %, pour atteindre 94,36 dollars.

Le Pakistan a déclaré qu'il n'y avait toujours pas de confirmation que l'Iran participerait à des pourparlers de paix de dernière minute avec les États-Unis, après que les forces américaines aient arraisonné un énorme pétrolier iranien en mer alors qu'il ne restait plus qu'un jour avant le cessez-le-feu. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz , qui assure normalement environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié (LNG), est resté globalement interrompu mardi, seuls trois navires ayant emprunté la voie navigable au cours des dernières 24 heures, selon les données du trafic maritime. L'Union européenne fournira des conseils aux compagnies aériennes sur la manière de gérer des questions telles que les créneaux aéroportuaires, les droits des passagers et les obligations de service public en cas de pénurie de kérosène due à la guerre en Iran, a déclaré le chef des transports de l'Union. La ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche , a déclaré que l'approvisionnement en kérosène n'était pas menacé, les raffineries s'adaptant à l'augmentation de la demande, mais elle a ajouté que le gouvernement surveillait la situation.

APPROVISIONNEMENTS RUSSES Le président ukrainien Volodimir Zelensky a toutefois déclaré que l'oléoduc Droujba, qui achemine le pétrole russe vers l'Europe, était prêt à reprendre ses activités, indiquant que l'Ukraine s'attendait désormais à ce qu'un programme d'aide de 90 milliards d'euros soit débloqué. Cependant, trois sources industrielles ont déclaré que la Russie est prête à arrêter les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba à partir du 1er mai. Ailleurs en Russie, des drones ukrainiens ont frappé une installation de pompage et de distribution de pétrole dans la région russe de Samara pendant la nuit. En Allemagne, la plus grande économie d'Europe, le moral des investisseurs est tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois ans en avril, alors que les entreprises commencent à ressentir les conséquences économiques de la guerre en Iran bien au-delà des augmentations de prix, a déclaré l'institut de recherche économique ZEW. Aux États-Unis, les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en mars, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix de l'essence et entraîné une hausse record des recettes dans les stations-service, tandis que les remboursements d'impôts ont soutenu les dépenses dans d'autres secteurs. Kevin Warsh, le candidat de Donald Trump au poste de directeur de la Réserve fédérale , a appelé à un "changement de régime" au sein de la banque centrale américaine, y compris une nouvelle approche pour contrôler l'inflation et une refonte de la communication qui pourrait décourager ses collègues d'en dire trop sur l'orientation de la politique monétaire. Donald Trump a déclaré à CNBC qu'il serait déçu si Kevin Warsh ne réduisait pas immédiatement les taux d'intérêt dès qu'il prendrait ses fonctions après avoir été approuvé par le Sénat.

Les analystes craignent que l'implication accrue de la politique dans les décisions relatives aux taux d'intérêt ne réduise la capacité de la Fed à contrôler l'inflation. Donald Trump souhaite que la Fed réduise les taux d'intérêt, ce qui réduirait les coûts pour les consommateurs et pourrait stimuler la croissance économique et la demande de pétrole.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

Ces augmentations du prix du brut ont eu lieu alors que le marché attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks de l'American Petroleum Institute (API) plus tard dans la journée de mardi et de l'U.S. Energy Information Administration (EIA) mercredi.

Les analystes prévoient que les entreprises du secteur de l'énergie ont déstocké 1,8 million de barils de brut au cours de la semaine qui s'est achevée le 17 avril.

Si ces prévisions s'avèrent exactes, ce serait la première fois depuis février que les entreprises énergétiques déstockent du brut pendant deux semaines consécutives, alors qu'elles avaient augmenté de 0,2 million de barils au cours de la même semaine l'année dernière et diminué de 3,7 millions de barils au cours des cinq dernières années (2021-2025). EIA/S API/S

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