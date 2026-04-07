Les prix du pétrole augmentent alors qu'Ormuz reste fermé avant la date butoir fixée par Trump et que les frappes sur l'Iran s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le WTI dépasse le Brent, le marché privilégiant l'offre immédiate

* Les frappes s'intensifient entre les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés, perturbant les exportations de pétrole du Golfe et augmentant les prix

* Les gouvernements agissent pour protéger les consommateurs des coûts de l'énergie, les prévisions de réduction des taux de la Fed divergent

(Ajout des derniers prix, changement de la date de référence de Londres à New York) par Scott DiSavino

Les prix du pétrole ont grimpé mardi et le brut américain était en voie d'atteindre son plus haut niveau depuis 2022, avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump à l' Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz ou faire face à des attaques sur des centrales électriques et d'autres infrastructures.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté de 63 cents, soit 0,6%, pour atteindre 110,40 dollars le baril à 10:41 a.m. EDT (1441 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a augmenté de 3,95 dollars, soit 3,5%, pour atteindre 116,36 dollars.

Habituellement, le WTI se négocie à un prix inférieur à celui du Brent, mais cette tendance s'est inversée dans un marché où les barils livrés plus tôt se vendent plus cher. Le contrat de référence du WTI porte sur le mois de mai, tandis que le Brent porte sur le mois de juin.

Le WTI était en passe de clôturer à son plus haut niveau depuis juin 2022 pour la quatrième journée consécutive. À la fin du mois de mars, lorsque le contrat de référence Brent a été conclu pour livraison en mai, il a également clôturé à son niveau le plus élevé depuis juin 2022.

"Ce qui semble être un changement de valeur relative est, en réalité, un reflet de l'agressivité avec laquelle le marché fixe le prix de l'immédiateté", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank, dans une note.

L'Iran n'a montré aucun signe d'acceptation de l'ultimatum de M. Trump d'ouvrir le détroit d'Ormuz d'ici la fin de la journée de mardi. M. Trump a déclaré que "toute une civilisation mourrait ce soir" si Téhéran ne parvenait pas à un accord de dernière minute. Le détroit accueille environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Les efforts pour faciliter les discussions entre les États-Unis et l'Iran sont toujours en cours, deux sources pakistanaises ayant connaissance des discussions ont déclaré mardi à Reuters.

Alors que la date butoir fixée par M. Trump approchait, les frappes sur l'Iran se sont intensifiées tout au long de la journée, touchant des ponts ferroviaires et routiers, un aéroport et une usine pétrochimique et mettant hors service des lignes électriques, selon les médias iraniens.

Des explosions ont été signalées sur l'île de Kharg, où se trouve le terminal d'exportation de pétrole iranien, que M. Trump a ouvertement envisagé de détruire ou de saisir.

L'Iran, quant à lui, a attaqué le complexe pétrochimique saoudien de Jubail , le cœur du secteur aval du royaume, ont déclaré les Gardiens de la révolution iraniens, dernière preuve en date de la capacité de Téhéran à riposter aux attaques américano-israéliennes.

UNE MANNE FINANCIÈRE POUR CERTAINS

L'interruption des exportations des producteurs de pétrole du Golfe a fait grimper en flèche les prix du pétrole. Selonune

analyse de Reuters , lespays encore en mesure d'exporter - l'Iran, Oman et l'Arabie saoudite - ont bénéficié d'une manne financière, tandis que d'autres États ont perdu des milliards de dollars. Les pays producteurs de pétrole de l'OPEP+ se sont mis d'accord dimanche pour augmenter leurs quotas de production de pétrole de mai de 206 000 barils par jour (bpd), bien que l'augmentation soit en grande partie théorique puisque les principaux membres ne peuvent pas augmenter leur production en raison de la fermeture d'Ormuz.

Les exportations de brut du portsaoudien de Yanbu , sur la mer Rouge, ont chuté d'environ 15 % d'une semaine à l'autre pour atteindre une moyenne de près de 3,9 millions de bpj au cours de la semaine débutant le 30 mars, selon les données d'expédition de LSEG et de Kpler.

Irak pourrait rétablir les exportations de pétrole brut à environ 3,4 millions de bpj d'ici une semaine, à condition que la guerre avec l'Iran prenne fin et que le détroit d'Ormuz soit rouvert, a déclaré le directeur de la Basra Oil Company, une compagnie pétrolière publique du pays.

PROTÉGER LES CONSOMMATEURS DE LA FLAMBÉE DES PRIX DE L'ÉNERGIE

Les gouvernements du monde entier tentent de protéger les consommateurs de la flambée des coûts de l'énergie résultant de la guerre en Iran.

La Chine a une fois de plus limité ses hausses de prix pour l'essence et le diesel à environ la moitié de l'augmentation habituelle dans le cadre de son mécanisme de fixation des prix.

Le ministre japonais des finances , Satsuki Katayama , a déclaré que le gouvernement resterait en contact étroit avec les autres pays du Groupe des Sept, alors que l'incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient a alimenté les inquiétudes concernant les politiques fiscales expansionnistes du pays.

Aux États-Unis, les principales maisons de courtage continuent de prévoir deux réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en 2026, contrairement aux dernières projections de la banque centrale, qui annoncent une seule réduction d'un quart de point dans un contexte de craintes inflationnistes renouvelées, alimentées par le conflit au Moyen-Orient.

Les banques centrales comme la Fed utilisent les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. La baisse des taux d'intérêt, qui réduit les coûts d'emprunt des consommateurs, peut stimuler la croissance économique et la demande de pétrole.

Aux États-Unis, le marché a attendu les rapports hebdomadaires sur le stockage de l'American Petroleum Institute, plus tard dans la journée de mardi, et de l'U.S. Energy Information Administration, mercredi.

Les analystes prévoient que les entreprises du secteur de l'énergie ont retiré 1,6 million de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 avril.

EIA/S API/S ENERGYUSA ENERGYAPI