Les prix du gaz naturel américain au hub de Waha, au Texas, tombent en territoire négatif

Les prix du gaz naturel américain pour lundi dans le bassin de schiste Permien, dans l'ouest du Texas, sont devenus négatifs en raison de l'entretien des gazoducs à l'automne et d'autres contraintes qui retiennent le gaz dans le plus grand bassin de production de pétrole du pays.

La société financière LSEG a déclaré que la production moyenne de gaz dans les 48 États inférieurs a chuté à 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) jusqu'à présent en septembre, en baisse par rapport à un record mensuel de 108,3 bcfd en août.

Les négociants ont noté que la maintenance des gazoducs a piégé une partie du gaz dans le bassin de schiste Permien, ce qui a permis aux prix du gaz au comptant au hub de Waha

NG-WAH-WTX-SNL de chuter de plus de 2 350 %, passant d'environ 6 cents par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) vendredi à moins 1,26 $ lundi, soit le plus bas niveau en 17 semaines.

C'est la sixième fois que les prix Waha sont en moyenne inférieurs à zéro en 2025 et se comparent à une moyenne de 1,66 $ par mmBtu en 2025, 77 cents en 2024 et 2,91 $ au cours des cinq années précédentes (2019-2023).

Les prix Waha ont été en moyenne inférieurs à zéro pour la première fois en 2019. Cela s'est produit 17 fois en 2019, six fois en 2020, une fois en 2023 et un record de 49 fois en 2024.

Les analystes ont déclaré que les prix négatifs étaient un signe que la région permienne avait besoin de plus de gazoducs.

Certains sont en cours de construction, notamment l'extension du Gulf Coast Express de Kinder Morgan, le Blackcomb de la coentreprise WPC et le Hugh Brinson d'Energy Transfer

ET.N , mais ils ne devraient pas entrer en service avant 2026.

Le Permien, dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique, est le plus grand bassin de production de pétrole de schiste du pays et celui qui connaît la croissance la plus rapide.

Une grande quantité de gaz est également extraite du sol en même temps que le pétrole.

Même si les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont baissé d'environ 12 % jusqu'à présent en 2025, les entreprises du secteur de l'énergie ont accepté de subir des pertes sur le gaz parce qu'elles pouvaient encore les compenser par les bénéfices tirés de la vente de pétrole.

Mais comme les prix du pétrole sont en passe de baisser pour la troisième année consécutive en 2025, certaines compagnies d'énergie prévoient de réduire le montant des capitaux qu'elles consacreront à de nouveaux forages pétroliers cette année. À terme, cela pourrait se traduire par une diminution de la production de pétrole et de gaz associé dans le Permien.

Au niveau national, la production de pétrole et de gaz devrait atteindre des niveaux record en 2025 avant de diminuer en 2026, selon les dernières perspectives fédérales.