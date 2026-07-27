Les prix des médicaments d'AstraZeneca évoluent en fonction de la politique de Trump, selon un dirigeant de l'entreprise

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AstraZeneca AZN.L a adapté sa stratégie tarifaire pour le lancement de nouveaux médicaments en réponse à la politique du président américain Donald Trump relative au “principe de la nation la plus favorisée ”, qui vise à faire baisser le prix des médicaments pour les Américains, a déclaré lundi un haut responsable de l’entreprise.

“Notre approche en matière de tarification pour l’ensemble de nos lancements a désormais véritablement évolué en réponse à la politique de la nation la plus favorisée”, a déclaré aux investisseurs David Fredrickson, vice-président exécutif d’AstraZeneca en charge de l’activité oncologie.