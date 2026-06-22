Les prix des billets d'avion pourraient rester élevés, les compagnies aériennes tirant parti des allègements sur le carburant découlant de l'accord avec l'Iran

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* Les économies de carburant devraient permettre de rétablir les marges avant toute baisse des tarifs

* Les hausses de tarifs aux États-Unis restent à la traîne par rapport à la flambée des prix du kérosène enregistrée cette année

* Les capacités limitées font peser le risque d’une guerre généralisée des tarifs

par Rajesh Kumar Singh, Alessandro Parodi et Joanna Plucinska

Les compagnies aériennes devraient économiser des milliards de dollars sur le kérosène après la conclusion d’un accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran , qui a fait baisser les cours du pétrole, mais les passagers ne devraient pas en ressentir les effets immédiatement, car les contraintes de capacité pourraient permettre aux transporteurs de maintenir leurs tarifs bien au-dessus des niveaux d’avant la guerre.

Le marché américain en est l’exemple le plus frappant. Les hausses tarifaires restent en deçà de la flambée des coûts de carburant enregistrée cette année, tandis que la croissance du nombre de sièges sur les vols intérieurs reste limitée. Cela donne aux compagnies aériennes la marge de manœuvre nécessaire pour utiliser la baisse de leurs factures de carburant afin de rétablir leurs marges plutôt que de revenir sur les récentes hausses de prix.

Les prix au comptant du kérosène aux États-Unis s’établissaient à 2,85 dollars le gallon le 17 juin, en forte baisse par rapport au pic de 4,88 dollars atteint début avril. Une baisse de cette ampleur réduirait la facture annuelle de carburant du secteur aérien américain de plus de 40 milliards de dollars si elle se maintenait, selon un calcul de Reuters basé sur la consommation de carburant du secteur.

LES TARIFS RESTENT À LA TRAÎNE PAR RAPPORT AUX COÛTS DU CARBURANT Alors que les prix du kérosène grimpaient en flèche, les compagnies aériennes américaines ont augmenté le prix des billets et les frais d’enregistrement des bagages , et ont réduit leurs horaires , mais ces mesures n’ont compensé qu’une partie de la hausse des coûts de carburant.

Les données du secteur montrent que, de janvier à mai, les prix du kérosène ont augmenté plus de trois fois plus vite que les tarifs aériens. La Deutsche Bank a estimé que les transporteurs américains ne récupéreraient qu’environ 60 cents pour chaque dollar supplémentaire dépensé en carburant — soit 14,4 milliards de dollars de recettes supplémentaires contre 24,1 milliards de dollars de coûts de carburant supplémentaires.

Alaska Air ALK.N a déclaré récupérer environ un tiers de cette hausse, tandis que Delta Air Lines

DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O estiment leur taux de récupération au deuxième trimestre entre 40 % et 50 %. JetBlue Airways JBLU.O et Frontier Group ULCC.O s’attendent à récupérer moins de la moitié.

Le directeur général d’United, Scott Kirby, a déclaré à Reuters que sa compagnie aérienne était en passe de compenser la flambée des coûts de carburant grâce à ses tarifs: « Nous sommes en bonne voie pour récupérer 100 % de ces coûts d’ici la fin de l’année. »

Les données de Raymond James montrent que les tarifs moyens des vols intérieurs réservés une semaine avant le départ avaient augmenté de 34,1 % par rapport à l’année précédente au 8 juin.

La question clé est de savoir si les compagnies aériennes pourront maintenir les récentes hausses de tarifs alors que les prix du carburant baissent. « Ce qui reste crucial, c’est la capacité à maintenir les prix », a déclaré Conor Cunningham, analyste chez Melius Research, ajoutant que la baisse des prix de l’essence pourrait atténuer la pression des consommateurs face aux tarifs aériens élevés.

UNE RÉPERCUSSION INÉGALE

En dehors des États-Unis, la baisse des tarifs risque d’être inégale. Il faudra du temps pour que la baisse des prix du brut se répercute sur le kérosène, et à moins que ce dernier ne revienne aux niveaux du début de l’année, les compagnies aériennes devraient maintenir leurs tarifs à un niveau élevé, voire les augmenter lorsque la demande le permettra, a déclaré Dudley Shanley, responsable de la recherche sur l’aviation et les voyages chez Goodbody, à Dublin.

L’Europe pourrait connaître une situation contrastée. Les tarifs long-courriers devraient baisser davantage, car les compagnies aériennes ont mieux réussi à répercuter la hausse des coûts de carburant sur ces liaisons, a déclaré Ruairi Cullinane, analyste chez RBC. Les tarifs court-courriers pourraient rester plus fermes si l’accord de paix favorise les réservations et la demande. En Asie, les analystes de HSBC ont indiqué que les trois grandes compagnies aériennes chinoises sont confrontées à un faible pouvoir de fixation des prix et à une baisse du taux d’utilisation de leur flotte, tandis que Cathay Pacific de Hong Kong 0293.HK est mieux placée, car la hausse des tarifs, les revenus du fret et la demande pour les classes supérieures pourraient compenser les coûts du carburant. Le Moyen-Orient constitue l’exception la plus flagrante, après que la guerre a perturbé les flux de trafic. Certaines compagnies aériennes pourraient recourir à des promotions pour regagner du trafic, a déclaré l’analyste aéronautique John Strickland, mais le carburant reste trop cher pour permettre des remises généralisées. Les transporteurs des Émirats arabes unis pourraient se montrer plus agressifs et bénéficier d’un soutien gouvernemental plus fort, a-t-il ajouté.

RÉSULTATS AVANT RÉDUCTIONS

L’ampleur des bénéfices que les compagnies aériennes tireront de la baisse des prix du carburant dépendra de la durée de cette baisse. Les factures de carburant reflètent les achats effectués sur une période donnée, et non les prix au comptant; même après les dernières baisses, le kérosène coûte encore 54 % de plus qu’il y a un an, selon l’Association internationale du transport aérien.

Andrew Watterson, directeur des opérations de Southwest Airlines LUV.N , a résumé la situation. Interrogé sur la date à laquelle Southwest pourrait retrouver ses marges d’avant la pandémie, M. Watterson a déclaré à Reuters: « Quand le prix du kérosène va-t-il baisser? »

Cela n’incite guère les compagnies aériennes à baisser leurs tarifs alors qu’elles tentent de redresser leurs résultats.

Jefferies a estimé que chaque baisse de 5 % de ses prévisions de coûts de carburant pour 2027, qui s’élèvent à environ 3 dollars le gallon, ferait grimper le bénéfice par action prévu de 10 % à 15 % pour Delta, Southwest et United, et jusqu’à 50 % pour American Airlines.

PAS DE GUERRE GÉNÉRALISÉE DES TARIFS

Au cours des précédents cycles des prix du carburant aux États-Unis, la baisse des cours du pétrole a souvent déclenché une course à la capacité qui a fait baisser les tarifs. Ces conditions ne sont pas globalement réunies aujourd’hui.

Les retards de livraison d’avions , les capacités aéroportuaires limitées et l’affaiblissement des compagnies low-cost limitent le risque d’une guerre généralisée des tarifs sur le marché intérieur. Selon les données du secteur, l’offre de sièges sur les vols intérieurs américains ne devrait augmenter que de 0,4 % en glissement annuel au troisième trimestre, contre 4,6 % prévus avant les dernières tensions au Moyen-Orient.

Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué que les livraisons limitées d’avions et le repli des compagnies low-cost réduisaient le risque d’une « augmentation significative des capacités » aux États-Unis, ce qui confère aux compagnies aériennes une capacité supérieure à la normale à maintenir leurs tarifs actuels.

Pour les passagers, la baisse des tarifs pourrait dépendre moins du prix du carburant que de la capacité de la demande à se maintenir. « Cela dépendra en grande partie de la vigueur de la consommation », a déclaré M. Shanley.