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Les prix de la plus grande enchère d'électricité aux États-Unis ont atteint 325 dollars par mégawatt-jour
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix de la plus grande enchère d'électricité aux États-Unis ont atteint 325 dollars par mégawatt-jour, soit une baisse de 2,5% par rapport au prix de la dernière enchère, qui s'élevait à 333,44 dollars, a indiqué mardi l'opérateur du réseau PJM Interconnection.

La vente aux enchères de capacité organisée par PJM, un réseau électrique couvrant 13 États de la région du Mid-Atlantic et du Midwest, a une incidence sur les factures d'électricité d'environ 67 millions de personnes.

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