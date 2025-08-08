Les prix alimentaires mondiaux grimpent en juillet-FAO

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté en juillet pour atteindre un record de deux ans, la hausse des prix des huiles végétales et les niveaux record atteints par la viande ayant compensé la baisse des prix des céréales, des produits laitiers et du sucre, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi en moyenne à 130,1 points en juillet, soit une progression de 1,6% par rapport à juin, selon la FAO.

Il s'agit de la valeur la plus élevée observée depuis février 2023, bien que l'indice demeure inférieur de 18,8% à son niveau record de mars 2022, survenu à la suite de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie.

L’indice FAO des prix de la viande a atteint un nouveau record historique de 127,3 points en juillet, en hausse de 1,2% par rapport à son précédent pic de juin. Cette progression s’explique par la forte demande d’importation en provenance de la Chine et des États-Unis, qui a dopé les prix de la viande bovine et ovine, selon la FAO.

Les importations américaines de viande bovine ont augmenté après que la sécheresse a entraîné une réduction du cheptel national. L’an dernier, la Chine a importé des quantités record de bœuf, en raison de la popularité croissante de cette viande, bien qu’une enquête officielle sur les importations ait fait naître des incertitudes quant à l’évolution de la demande.

Sur les autres marchés de la viande, les prix de la volaille ont légèrement augmenté, portés par la reprise des importations de poulets brésiliens par les principaux acheteurs, après que le Brésil a retrouvé son statut de pays indemne de grippe aviaire.

En revanche, les prix de la viande porcine ont baissé en raison d'une offre suffisante et d'une demande plus faible, en particulier dans l'Union européenne.

L’indice des prix des huiles végétales publié par l’agence a bondi à 166,8 points en juillet, enregistrant une hausse mensuelle de 7,1% et atteignant son plus haut niveau depuis trois ans.

Cette hausse s’explique par la progression des prix des huiles de palme, de soja et de tournesol, portée par une forte demande et une offre réduite, tandis que les prix de l’huile de colza ont reculé avec l’arrivée des nouvelles récoltes en Europe, selon la FAO.

L’indice de référence des prix des céréales est tombé à son plus bas niveau depuis près de cinq ans, sous l’effet de la pression saisonnière exercée par les récoltes de blé en cours dans l’hémisphère Nord. GRA/

L'indice des prix de tous les types de riz a chuté de 1,8% le mois dernier, face à la grande quantité de disponibilités exportables et à la faiblesse de la demande à l’importation.

L’indice FAO des prix des produits laitiers a légèrement baissé pour la première fois depuis avril 2024, en raison de la baisse des prix du beurre et du lait en poudre, tandis que les prix du fromage ont augmenté.

L'indice FAO des prix du sucre a baissé pour le cinquième mois consécutif en raison du rebond attendu de la production au Brésil et en Inde, bien que la reprise de la demande à l’importation ait limité cette baisse, selon la FAO. SOF/L

La FAO n'a pas mis à jour ses estimations de l'offre et de la demande de céréales ce mois-ci.

(Reportage Gus Trompiz, version française elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)