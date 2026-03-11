Les prix à terme suggèrent que les marchés s'attendent à ce que le conflit iranien soit de courte durée, selon le directeur général d'Uniper

Les prix à terme suggèrent que les marchés s'attendent à un conflit à court terme dans la région du Moyen-Orient, où les États-Unis et Israël ont commencé une guerre contre l'Iran, a déclaré mercredi le directeur général de l'entreprise publique allemande Uniper UN0k.DE .

Alors que les prix à terme pour le gaz et l'électricité en 2026 montrent une tendance claire à la hausse, l'impact sur les prix pour 2027 et 2028 était plus faible ou inexistant, a déclaré Michael Lewis aux journalistes après avoir présenté les résultats de l'année complète.