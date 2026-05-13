Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en avril leur plus forte hausse depuis quatre ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril, enregistrant leur plus forte hausse depuis début 2022, ce qui constitue un nouveau signe de l'accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a bondi de 1,4 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,7 % en mars, a indiqué mercredi le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail. La hausse du mois dernier a été la plus forte depuis mars 2022 et a concerné l'ensemble des biens et services.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % de l'IPP, après une augmentation de 0,5 % précédemment annoncée pour mars.

Les prix à la production ont fortement augmenté cette année, en partie en raison de la hausse des coûts énergétiques, alors que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Ce conflit met à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales, provoquant des pénuries d'une large gamme de produits, notamment d'engrais, d'aluminium et de biens de consommation.

Au cours des 12 mois précédant avril, l'IPP a bondi de 6,0 %. Il s'agit de la plus forte hausse depuis décembre 2022, après une augmentation de 4,0 % en mars. Une partie de la flambée du taux de l'IPP en glissement annuel s'explique par la disparition des faibles chiffres de l'année dernière du calcul.

La hausse de l'inflation devient généralisée, ce qui pose un défi à la Réserve fédérale . Le BLS a indiqué mardi que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait encore augmenté en avril, le taux d'inflation annuel enregistrant sa plus forte hausse en trois ans.

La banque centrale américaine suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

Avant la publication du rapport sur l'IPP, les économistes estimaient que l'inflation PCE, hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, pourrait augmenter de 0,4 % en avril après avoir progressé de 0,3 % en mars. Les estimations concernant la hausse en glissement annuel de l'inflation PCE dite « de base » atteignaient 3,4 %. Elle avait augmenté de 3,2 % en mars.

Le mois dernier, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.