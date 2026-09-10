Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté comme prévu en août ; mais certains détails clés sont plus solides

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* L'indice des prix à la production progresse de 0,4 % en août, conformément aux prévisions des économistes

* Les prix des biens ont bondi de 1,1 %, soit une hausse de 0,4 % hors alimentation et énergie

* Le nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage recule de 1 000 pour s'établir à 206 000

par Lucia Mutikani

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté en août, dans un contexte de hausse des coûts des biens, des tarifs aériens et des services hospitaliers, ce qui renforce les chances d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Le rapport publié jeudi par le ministère du Travail fait suite à l'annonce, la semaine dernière, d'une forte accélération de la croissance de l'emploi en août. Les tarifs aériens et les services hospitaliers font partie des composantes entrant dans le calcul des indices des prix des dépenses de consommation personnelles, les mesures de l'inflation suivies par la banque centrale américaine pour son objectif d'inflation de 2 %.

Les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois d’août, qui seront publiées vendredi, pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur la situation de l’inflation et affiner encore les anticipations concernant les taux d’intérêt pour la semaine prochaine.

"Ce rapport fait état de hausses de coûts à venir et viendra étayer la position des membres du Comité qui souhaitent relever les taux dès maintenant", a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics.

L’indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 0,4 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,1 % en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. L’IPP avait initialement été annoncé comme inchangé en juillet.

La hausse des prix à la production enregistrée le mois dernier était conforme aux prévisions des économistes. Sur les douze mois clos en août, le PPI a progressé de 5,4 %, après une hausse de 4,8 % en juillet.

Les prix de l’énergie ont augmenté de 4,2 % sur le mois, la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran ayant fait grimper les cours du pétrole. Les prix de l’énergie avaient baissé pendant deux mois consécutifs. De nouvelles hausses sont probables, le Brent , référence mondiale du pétrole brut, ayant atteint 105 dollars le baril jeudi.

Les prix du diesel ont bondi de 24,1 %, représentant plus d’un tiers de la hausse du coût des biens de production, qui s’est accélérée de 1,1 %. Les prix du diesel ont atteint des niveaux records. Les prix de l’essence ont augmenté le mois dernier, tout comme ceux du kérosène.

"Alors que le conflit avec l’Iran s’éternise plus que prévu par beaucoup, les pressions inflationnistes s’ancrent de plus en plus, poussant les investisseurs à rechercher un catalyseur suffisamment puissant pour inverser la tendance inflationniste", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. "À ce rythme, une hausse des taux la semaine prochaine semble probable."

Les prix de gros des denrées alimentaires ont légèrement augmenté de 0,1 % le mois dernier, après avoir baissé de 0,9 % en juillet. Les prix des biens de production ont progressé de 0,4 % hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie.

LES TARIFS AÉRIENS S'ENVOLENT, LES PRIX HOSPITALIERS AUGMENTENT

Le coût des services a légèrement augmenté de 0,1 % après une hausse de 0,2 % en juillet. Malgré cette hausse modérée, le coût du transport routier de marchandises a bondi de 2,0 % et les tarifs aériens ont grimpé de 4,2 % après avoir baissé de 3,1 % en juillet. Le coût des soins ambulatoires à l’hôpital a progressé de 0,4 %, tandis que celui des soins hospitaliers a augmenté de 0,5 %.

Ces composantes n’ont pas été affectées par les changements de méthodologie que le gouvernement met en œuvre dans le calcul de l’inflation PCE. Ces changements, qui prendront effet avec les données d’inflation PCE du mois d’août attendues plus tard ce mois-ci, concerneront les composantes volatiles que sont les services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les services juridiques, ainsi que les logiciels et accessoires informatiques.

La composante "gestion de portefeuille" ne sera plus incluse dans le calcul du PCE. L’indice des prix à la production (IPP) des services juridiques servira désormais de source de données pour l’inflation mesurée par le PCE, en lieu et place de l’indice des prix à la consommation (IPC) des services juridiques. Le prix à la production des services de traitement de données et des logiciels de jeux vidéo sera désormais combiné avec la composante "logiciels et accessoires" de l’IPC dans le rapport sur l’inflation du PCE.

Sur la base des données de l’IPP, les économistes ont estimé que la hausse de l’indice des prix PCE dit "de base" pourrait s’élever à 0,3 % en août. L’inflation PCE de base avait augmenté de 0,2 % en juillet. Les marchés financiers ont revu à la hausse la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, la portant à environ 70 % contre 62 % avant la publication du rapport sur l’IPP, selon l’outil FedWatch du CME. Le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la Fed se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %.

Les actions à Wall Street s’échangeaient en baisse. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté. Les rendements des bons du Trésor à long terme ont été en partie stimulés par l’incertitude entourant les mesures de politique monétaire de la Fed.

Certains économistes ont estimé que la pression sur la Fed pour qu’elle resserre sa politique monétaire s’était accrue après que la Banque centrale européenne a relevé ses taux jeudi. L’argument en faveur d’une hausse des taux a été renforcé par un autre rapport du ministère du Travail indiquant que les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États avaient baissé de 1 000 pour s’établir à 206 000 en données corrigées des variations saisonnières la semaine dernière.

Ces demandes se maintiennent dans une fourchette étroite comprise entre 189 000 et 212 000 depuis la mi-juillet, ce qui correspond à un marché du travail qui retrouve ses marques après avoir connu un ralentissement depuis la fin du printemps et pendant une grande partie de l’été.

Certains économistes estimaient toutefois que la Fed maintiendrait ses taux inchangés mercredi prochain, invoquant les changements à venir dans la méthodologie du PCE, qui, selon eux, devraient entraîner une révision à la baisse des chiffres de l’inflation pour les mois précédents. Ils s’attendaient à ce que les chiffres de l’inflation PCE du mois d’août soient modérés.

Morgan Stanley estimait que l’inflation PCE sous-jacente progresserait à un taux annualisé de 2,45 % sur les trois mois clos en août, en ralentissement par rapport au taux de 3,12 % enregistré en juillet. La banque prévoyait une hausse de l’inflation PCE sous-jacente de 3,17 % en glissement annuel en août, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport aux 3,10 % de juillet. Ces estimations tiennent compte des effets des révisions annuelles qui seront publiées à la fin du mois.

Certains responsables de la Fed se concentrent sur la variation trimestrielle de l’inflation PCE.

"Nous pensons que l’évolution actuelle du PCE est compatible avec le maintien des taux inchangés par la Fed lors de la réunion de septembre", a déclaré Michael Gapen, économiste en chef chez Morgan Stanley. "Cela dit, le rapport sur l’IPC de demain pourrait modifier sensiblement notre indicateur PCE."

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