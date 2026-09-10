Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté comme prévu en août

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Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté conformément aux prévisions en août, dans un contexte de rebond du coût des produits énergétiques.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a progressé de 0,4 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,1 % en juillet, a indiqué jeudi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4 % de l'IPP, après un résultat inchangé en juillet. Sur les douze mois clos en août, l'IPP a progressé de 5,4 %, après une hausse de 4,8 % en juillet.Les prix de l'énergie ont augmenté de 4,2 % sur le mois, la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran ayant fait grimper les cours du pétrole. Les prix de l'énergie avaient baissé pendant deux mois consécutifs. Les prix de gros des denrées alimentaires ont légèrement augmenté de 0,1 % après avoir baissé de 0,9 % en juillet.

Les prix des biens de production ont bondi de 1,1 %. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, ils ont augmenté de 0,4 %. Les prix des services ont légèrement progressé de 0,1 %, bien que certaines composantes aient affiché de fortes hausses.

La Réserve fédérale suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour atteindre son objectif d’inflation de 2%.

Certaines composantes de l’IPP entrent dans le calcul des mesures d’inflation PCE. Toutefois, à compter du mois d’août, le gouvernement apporte des modifications à la manière dont il calcule les prix des services volatils que sont les services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les services juridiques, ainsi que les logiciels et accessoires informatiques, ce qui modifiera l’impact de l’IPP sur l’inflation PCE.

La composante « gestion de portefeuille », qui a contribué à d'importantes fluctuations de l'indice des prix PCE hors alimentation et énergie, sera remplacée par une imputation.

« Parallèlement, de nouveaux estimateurs basés sur l’IPP seront ajoutés pour les services juridiques destinés aux ménages et les logiciels informatiques », a déclaré Lou Crandall, économiste en chef chez Wrightson ICAP. « En conséquence, nous aurons moins confiance que d’habitude dans la transposition des données de l’IPP vers la contribution à l’indice des prix PCE pour le mois d’août. »

DES RÉVISIONS À LA BAISSE DE L’INFLATION PCE SONT PRÉVUES

Les économistes de Morgan Stanley estiment que cette refonte méthodologique pourrait entraîner des révisions à la baisse des données d'inflation PCE pour les quatre premiers mois de l'année, sans toutefois modifier de manière significative les chiffres de mai à août.

« En conséquence, nous estimons que les taux annualisés sur 12 mois et sur 6 mois de l’inflation PCE sous-jacente jusqu’en juillet pourraient être révisés à la baisse pour s’établir respectivement à environ 3,1 % et 3,2 %, contre 3,3 % et 3,5 % actuellement », ont-ils écrit dans une note. « Étant donné que nous ne prévoyons pas de révisions significatives des chiffres mensuels de mai à juillet, le rythme annualisé sur trois mois jusqu’en juillet devrait donc rester globalement inchangé, autour de 3,0 % à 3,1 %. »

Certains responsables de la Fed se concentrent sur la variation sur trois mois de l’inflation PCE. Le Bureau d’analyse économique publiera les données actualisées sur l’inflation PCE en même temps que les révisions annuelles des chiffres du produit intérieur brut le 30 septembre.

L’inflation restant supérieure à l’objectif et le marché du travail ayant retrouvé son élan en août, certains économistes ont estimé que la Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt la semaine prochaine afin de souligner son indépendance. Selon eux, l’incertitude quant aux intentions de la banque centrale américaine a contribué à la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme.

« Le discours belliciste prononcé à Jackson Hole par Kevin Warsh (président de la Fed), ne lui laisse guère de marge de manœuvre lors de la prochaine réunion », a déclaré Scott Anderson, économiste en chef chez BMO Capital Markets. « S’il souhaite conserver sa crédibilité en matière de lutte contre l’inflation auprès du marché obligataire, il sera contraint d’agir si toutes les données, en particulier celles relatives à l’inflation, vont dans le même sens: celui d’une hausse des taux. »

Avant la publication de l’indice des prix à la production (IPP), les marchés financiers estimaient à environ 62 % la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, selon l’outil FedWatch du CME. Le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale se situe actuellement dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.