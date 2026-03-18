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Les prix à la production aux États-Unis flambent en février grâce aux services
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en février et pourraient encore s'accélérer si la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole et si la persistance de la répercussion des coûts d'importation.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a bondi de 0,7 % le mois dernier, grâce aux services, après une hausse non révisée de 0,5 % en janvier, a déclaré mercredi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,3% de l'IPP.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a débuté fin février, a fait bondir les prix du pétrole de plus de 40 % . Les économistes s'attendent à ce que l'impact inflationniste de la guerre se manifeste dans les rapports de mars sur les prix à la consommation et à la production. La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d'intérêt stables à l'issue d'une réunion de deux jours mercredi. Les responsables de la banque centrale américaine présenteront de nouvelles projections économiques, dont les économistes s'attendent à ce qu'elles révèlent une révision à la hausse des estimations de l'inflation. Les marchés financiers ne s'attendent qu'à une seule baisse des taux cette année. Au cours des 12 mois précédant février, l 'IPP a augmenté de 3,4 % après avoir progressé de 2,9 % en janvier. Certaines composantes de l'IPP et de l'indice des prix à la consommation entrent dans le calcul des indices de prix des dépenses de consommation personnelle, les mesures de l'inflation suivies par la Fed pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

Avant la publication des données de l'IPP, les économistes estimaient que l'indice des prix PCE, excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, avait augmenté de 0,4 % en février. Il s'agirait du troisième mois consécutif au cours duquel l'indice des prix PCE de base aurait augmenté de 0,4 %, soit plus du double du rythme d'augmentation mensuel nécessaire, selon les économistes, pour ramener l'inflation à son niveau cible.

Selon les estimations, l'inflation PCE de base aurait augmenté de 3,1 % en glissement annuel en février, ce qui correspondrait à la hausse de janvier. Le Bureau of Economic Analysis publiera le mois prochain le rapport sur l'inflation PCE de février, qui a été retardé.

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